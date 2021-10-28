A mil dias de Paris, brasileiros se preparam para disputar título mundial de Breaking na Polônia

Crédito: Fabio Piva/ Red Bull Content Pool

A mil dias dos Jogos de Paris-2024, data celebrada nesta quinta-feira, brasileiros entram em reta final de preparação visando à primeira edição do principal torneio de Breaking mundial após a oficialização da entrada no maior evento multiesportivo. Com vasto repertório, a mineira Isabela Rocha, conhecida como B-Girl Itsa, e o goiano Alexandre Duarte, o B-Boy Xandin, fizeram história em São Paulo e carimbaram o passaporte rumo à decisão internacional do Red Bull BC One, que acontecerá nos próximos dias 4 e 6, na Polônia. Os classificados no dia 4 se juntarão a 24 convidados na final, com transmissão ao vivo em Youtube.com/RedBullBCOne e no canal SporTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

De Belo Horizonte (MG), a bicampeã Itsa representa o país entre as B-Girls. Integrante do elenco de dançarinos do Cirque du Soleil, a artista de 23 anos iniciou sua trajetória na modalidade logo na sua infância, quando começou a treinar e pegar gosto pelo esporte, e não parou desde então. Atualmente, é um dos grandes expoentes do Breaking.

- Minha expectativa para o mundial é que as pessoas não se enxerguem apenas como competidores, mas como irmãos e irmãs de cultura. Estou preparada para dançar minha história - comenta.

Já na categoria masculina, o B-Boy Xandin, de Anápolis, no interior de Goiás, tem relação de mais de uma década com o Breaking. O artista revela grandes expectativas para representar o Brasil:

- Estou muito ansioso para a final, minhas expectativas são as melhores e acredito que tenho potencial para representar o Brasil e trazer esse título. Quero manter minha energia, dançando tranquilo e curtindo, acho que isso pode fazer toda diferença. Vou dar o meu melhor - comenta.

Além de Itsa e Xandin, o Brasil também conta com o B-Boy cearense Bart, que já tem vaga garantida na final mundial, no dia 6 de novembro, por meio de wildcards - por desempenho e forte participação na cena foi convidado a avançar direto à fase decisiva.