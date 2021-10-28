AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • A mil dias de Paris, brasileiros se preparam para disputar título mundial de Breaking na Polônia
mais-esportes

A mil dias de Paris, brasileiros se preparam para disputar título mundial de Breaking na Polônia

Mineira e goiano embarcam para a final global do Red Bull BC One, em 4 novembro
...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 19:50
Crédito: Fabio Piva/ Red Bull Content Pool
A mil dias dos Jogos de Paris-2024, data celebrada nesta quinta-feira, brasileiros entram em reta final de preparação visando à primeira edição do principal torneio de Breaking mundial após a oficialização da entrada no maior evento multiesportivo. Com vasto repertório, a mineira Isabela Rocha, conhecida como B-Girl Itsa, e o goiano Alexandre Duarte, o B-Boy Xandin, fizeram história em São Paulo e carimbaram o passaporte rumo à decisão internacional do Red Bull BC One, que acontecerá nos próximos dias 4 e 6, na Polônia. Os classificados no dia 4 se juntarão a 24 convidados na final, com transmissão ao vivo em Youtube.com/RedBullBCOne e no canal SporTV, a partir das 13h (horário de Brasília).
De Belo Horizonte (MG), a bicampeã Itsa representa o país entre as B-Girls. Integrante do elenco de dançarinos do Cirque du Soleil, a artista de 23 anos iniciou sua trajetória na modalidade logo na sua infância, quando começou a treinar e pegar gosto pelo esporte, e não parou desde então. Atualmente, é um dos grandes expoentes do Breaking.
- Minha expectativa para o mundial é que as pessoas não se enxerguem apenas como competidores, mas como irmãos e irmãs de cultura. Estou preparada para dançar minha história - comenta.
Já na categoria masculina, o B-Boy Xandin, de Anápolis, no interior de Goiás, tem relação de mais de uma década com o Breaking. O artista revela grandes expectativas para representar o Brasil:
- Estou muito ansioso para a final, minhas expectativas são as melhores e acredito que tenho potencial para representar o Brasil e trazer esse título. Quero manter minha energia, dançando tranquilo e curtindo, acho que isso pode fazer toda diferença. Vou dar o meu melhor - comenta.
Além de Itsa e Xandin, o Brasil também conta com o B-Boy cearense Bart, que já tem vaga garantida na final mundial, no dia 6 de novembro, por meio de wildcards - por desempenho e forte participação na cena foi convidado a avançar direto à fase decisiva.
A dinâmica do evento é simples: em formato mata-mata, os participantes têm suas habilidades avaliadas ao dançarem em frente a um painel formado jurados que são referências na cena, como o holandês Menno, três vezes campeão mundial; os americanos El Nino e Beta Rawkuz; além da francesa Sarah Bee. Vale tudo para impressionar: técnica, criatividade e simpatia. Quem for melhor em todos os requisitos e conquistar os juízes, vence.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória
Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados