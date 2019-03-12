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Símbolos

A 500 dias da Olimpíada, Tóquio-2020 lança pictogramas das modalidades

Os desenhos, que serão referência visual de cada esporte, têm formato quadrangular e apresentam símbolos simples, oscilando entre azul-marinho e branco

Publicado em 12 de Março de 2019 às 15:11

Publicado em 

12 mar 2019 às 15:11
Faltando 500 dias para o início da Olimpíada, a organização dos Jogos de Tóquio-2020 lançou nesta terça-feira (pelo horário local, noite de segunda no Brasil) os pictogramas das modalidades que serão disputadas no grande evento marcado para o próximo ano. Os Jogos serão disputados entre 24 de agosto e 9 de setembro de 2020.
Pictogramas das modalidades da Olimpíada de Tóquio 2020 Crédito: Divulgação
Em cerimônia realizada na capital japonesa, o Comitê Organizador dos Jogos divulgou um vídeo curto em que revela 50 pictogramas de todas as modalidades do programa olímpico de Tóquio-2020, incluindo as novidades, como surfe, escalada, skate (em suas duas disputas) e beisebol/softbol.
Os pictogramas, que serão referência visual de cada modalidade durante as competições, tem formato quadrangular e apresentam desenhos simples e simbólicos dos esportes, oscilando entre as cores azul-marinho e branca.
O evento, que contou com a presença de crianças no lançamento dos pictogramas, marca o início da contagem regressiva para a Olimpíada.

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