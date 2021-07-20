48ª Semana de Vela de Ilhabela estreia sistema customizado para classe ORC

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

O melhor e mais moderno sistema de rating da Vela de Oceano, a classe ORC, estreia, a partir deste sábado na 48ª Semana de Vela de Ilhabela, em Ilhabela (SP), os ToTs customizados para cada tipo de regata.

Ou seja, a partir de agora cada tipo de regata com determinado ângulo de vento usará o TOT adequado para o resultado final da regata, dando assim o resultado preciso de acordo com a medição de cada veleiro.

Os Tots Customizados para a ORC são uma iniciativa da ABVO, a Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.