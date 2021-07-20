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48ª Semana de Vela de Ilhabela estreia sistema customizado para classe ORC

Evento começa no sábado e já tem 76 barcos confirmados...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 14:27
Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias
O melhor e mais moderno sistema de rating da Vela de Oceano, a classe ORC, estreia, a partir deste sábado na 48ª Semana de Vela de Ilhabela, em Ilhabela (SP), os ToTs customizados para cada tipo de regata.
Ou seja, a partir de agora cada tipo de regata com determinado ângulo de vento usará o TOT adequado para o resultado final da regata, dando assim o resultado preciso de acordo com a medição de cada veleiro.
Os Tots Customizados para a ORC são uma iniciativa da ABVO, a Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.
A 48ª Semana de Vela de Ilhabela é das maiores competições de Vela de Oceano da América do Sul e vai até o dia 31 de julho com 76 barcos, sendo até o momento 18 na classe de mais prestígio da Vela de Oceano.

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