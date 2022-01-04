33º Circuito de Santa Catarina - Campeonato Brasileiro ORC - acontece entre 1 e 5 de fevereiro

O 33º Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina foi confirmado pelo Veleiros da Ilha. A competição ocorre em Jurerê, na Sede Oceânica, entre os dias 1 e 5 de fevereiro. Para a edição de 2022, o principal evento náutico de Santa Catarina ganha mais um dia de regatas, passando de quatro para cinco. Outra novidade é a confirmação do Circuito como Campeonato Brasileiro da classe ORC da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, a ABVO.

“Este será um dos melhores eventos já realizados pelo Veleiros da Ilha. Adicionamos um dia de regatas e confirmamos o Circuito como Campeonato Brasileiro de ORC. Isso é um atrativo enorme para velejadores do Brasil e de outros países do Mercosul. Nossa Sede Oceânica foi amplamente revitalizada e tenho certeza que os velejadores encontrarão a melhor estrutura possível para a realização do evento”, comenta o Comodoro Junior.

O Circuito Oceânico é aberto a barcos com certificados de medição válidos das classes ORC, C30, BRA-RGS, HPE-30, HPE-25, RGS-Cruzeiro e Bico de Proa, assim como a classe monotipo Star. A programação conta com regatas de percurso e barla-sota para todas as classes, com exceção das classes RGS Cruzeiro, Bico de Proa e Star, que terão uma raia especial com regatas de percurso diariamente. Esse método já foi implementado nas últimas edições do evento para atrair mais embarcações e tornar as regatas mais acessíveis aos velejadores cruzeiristas.

Para as classes ORC, C30, BRA-RGS, HPE-30 e HPE-25 estão previstas oito regatas, sendo uma longa e sete barla-sota, com possibilidade de uma regata média Já a as classes RGS-Cruzeiro e Bico de Proa terão 1 longa e 4 médias e a classe Star será composta com 4 médias.

A confirmação de quais regatas serão realizadas em cada dia será feita por aviso colocado no quadro oficial, no mais tardar até a manhã da regata correspondente. Serão realizadas no máximo duas regatas para cada classe por dia, exceto RGS Cruzeiro, Bico de Proa e Star nas quais serão disputadas apenas uma.

O horário programado para o sinal de atenção é 13h, exceto na regata de percurso longo, quando será às 12h. Não serão dadas largadas após as 16h no último dia de competição (5 de fevereiro).

Inscrições e programação.

As inscrições para o Circuito Oceânico estão abertas para todas as classes e poderão ser feitas através do e-mail [email protected] , aos cuidados da gerência de eventos. As confirmações de inscrições e pesagens ocorrem no domingo e segunda (dias 30 e 31 de janeiro) e as regatas têm início a partir de 1 de fevereiro.