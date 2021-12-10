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1º Festival Náutico Feminino reunirá bicampeã e medalhistas olímpicas no Rio de Janeiro

125 mulheres estarão reunidas, neste sábado, dia 11, para a primeira edição do evento que tem como objetivo trazer cada vez mais mulheres para o mar e evidenciar a força da mulher no esporte
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 15:33

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 15:33

Neste sábado, a partir das 14h, acontece o primeiro Festival Náutico Feminino no Rio de Janeiro, um evento que tem como objetivo destacar a participação das mulheres em esportes náuticos mostrando a importância das atletas dentro de esportes que tradicionalmente são mais praticados por homens, como é o caso da Vela. O ponto de encontro será na água, em frente à Praia do Flamengo.
O evento é organizado por Elisa Mirow, atleta da vela e uma das primeiras mulheres a comandar uma tripulação em grandes competições nacionais como a Regata Santos-Rio e Isabel Swan, medalhista de Bronze nos Jogos de Pequim 2008, coordenadora da área Mulher no Esporte no Comitê Olímpico do Brasil (COB) e integrante do Conselho de Administração da CBVela.
Veleiros, barcos, botes e canoas vão fazer um passeio pela Baía de Guanabara e irão ancorar na praia de Adão e Eva, em Niterói: "As mulheres vão poder ficar na praia e fazer passeios em barcos Dingues, entre outros. É um evento integrativo, teremos veleiros, lanchas, canoas, botes. O intuito é incentivar as mulheres para o mar e a mulherada está adorando", disse Elisa Mirow, velejadora e organizadora.
Além de Elisa e Isabel, estão confirmadas grandes nomes da Vela nacional como a bicampeã Olímpica Martine Grael e Claudia Swan, medalhista panamericana que esteve nos Jogos de 1992, em Barcelona.
“Estamos comprometidas com a igualdade de gênero dentro do esporte. A ideia do evento é reunir mulheres de diferentes esportes atletas ou não e mostrar que o mar é para todos. Queremos fortalecer a união feminina dentro do contexto esportivo nacional e trazer cada vez mais mulheres para o mar”, ressalta Isabel Swan.
Crédito: CaluBlith

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