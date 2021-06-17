1ª etapa do Circuito de Velâ Oceânica de Ilhabela (SP) começa neste sábado

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Começa neste sábado, dia 19, e vai até até o domingo, dia 26, a 1ª etapa da Copa Mitsubishi - XXI Circuito Ilhabela de Vela Oceânica no Yacht Club de Ilhabela, cidade no litoral norte do estado de São Paulo.

A organização espera reunir entre 30 e 35 barcos para a disputa da primeira etapa, que começa com regatas a partir das 12h deste sábado pelo Canal de São Sebastião e nos entornos e as ilhas de Toque Toque, Búzios e Vitória. No domingo, dia 20, mais regatas e a competição seguirá no outro final de semana, dias 26 e 27.

As classes em disputa são a ORC e BRA-RGS, C-30, Clássicos e Bico de Proa e as inscrições estão abertas com aviso de regata no site do evento https://circuitoilhabela.com.br/divulgado-o-1o-aviso-de-regata/

“Tradicionalmente realizamos duas etapas compostas por dois finais de semana cada, no primeiro semestre e duas no segundo. Este ano, tomamos a decisão de adiar a primeira etapa, prevista para março, por uma questão de responsabilidade, o cenário de evolução da Pandemia era ainda muito incerto e não convinha a realização de uma competição naquele momento. Com um cenário mais controlado, inclusive com a vacinação em andamento e ressaltando-se, sob um rígido protocolo de segurança, entendemos ser possível retomar a competição com responsabilidade”, explica Mauro.

De fato, a sede do evento, o Yacht Club de Ilhabela, estabeleceu um rígido protocolo de segurança. Por exemplo, todas as atividades na sede estão suspensas, como a tradicional confraternização das equipes após as regatas. A secretaria do evento será ao ar livre e as inscrições estão sendo feitas totalmente online. Todos os participantes terão sua temperatura aferida na entrada do clube, que aliás, também não terá serviço de restaurante.

“A vela é um esporte praticado ao ar livre e as equipes, entre si, já têm este compromisso de segurança, afinal, estão todos literalmente no mesmo barco. O que estamos cuidando é para que haja a menor circulação possível de pessoas no clube, diga-se de passagem, um espaço ao ar livre. A exemplo do que já fizemos no ano passado, sem casos registrados de transmissão do vírus entre os tripulantes”, completa Mauro.