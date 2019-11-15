Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais de 2 milhões de passageiros no Aeroporto de Vitória em oito meses
Leonel Ximenes

Mais de 2 milhões de passageiros no Aeroporto de Vitória em oito meses

De janeiro a agosto, movimento foi  8,99% maior que o do mesmo período do ano passado

Públicado em 

15 nov 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Salão de embarque do Aeroporto de Vitória, que passará a ter voos internacionais a partir de 2020 Crédito: Infraero
Um total de 2,16 milhões de passageiros já passou pelo Aeroporto de Vitória, no período de janeiro a agosto deste ano, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prestadas ao Ministério da Infraestrutura. Essa movimentação é 8,99% maior que o do mesmo período do ano passado.
Foram 18.700 aeronaves que circularam pelo terminal, sendo que 99,76% delas fizeram voos domésticos e outro 0,24% ficou responsável pelos voos internacionais. Essa circulação é 6,2% maior do que no passado.
Segundo a Anac, saíram do Aeroporto de Vitória 13.630 toneladas de cargas do terminal. Embora tenha um peso significativo, houve queda de 3,96% em relação ao ano passado. Mais drástica ainda é a retração das malas postais. Foram 1.130 toneladas, quantidade 25,23% menor que a do ano passado.
A Gol concentra a maior quantidade de voos no Aeroporto de Vitória (161), representando 38,5% do total. Em seguida vêm a Latam, com 129 (30,9%), Azul, com 116 (27,8%) e a Total, que abocanha 10 voos (2,4%). São 10 o número completo de origens/destinos para o terminal da capital capixaba.

Veja Também

Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país

Empresa suíça assume Aeroporto de Vitória no dia 2 de janeiro

Aeroporto de Vitória: voo teste para Buenos Aires sai até março de 2020

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados