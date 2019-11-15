Mais de 2 milhões de passageiros no Aeroporto de Vitória em oito meses

Salão de embarque do Aeroporto de Vitória, que passará a ter voos internacionais a partir de 2020 Crédito: Infraero

Um total de 2,16 milhões de passageiros já passou pelo Aeroporto de Vitória, no período de janeiro a agosto deste ano, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prestadas ao Ministério da Infraestrutura. Essa movimentação é 8,99% maior que o do mesmo período do ano passado.

Foram 18.700 aeronaves que circularam pelo terminal, sendo que 99,76% delas fizeram voos domésticos e outro 0,24% ficou responsável pelos voos internacionais. Essa circulação é 6,2% maior do que no passado.

Segundo a Anac, saíram do Aeroporto de Vitória 13.630 toneladas de cargas do terminal. Embora tenha um peso significativo, houve queda de 3,96% em relação ao ano passado. Mais drástica ainda é a retração das malas postais. Foram 1.130 toneladas, quantidade 25,23% menor que a do ano passado.