Mais de 2 milhões de passageiros no Aeroporto de Vitória em oito meses

Um total de 2,16 milhões de passageiros já passou pelo Aeroporto de Vitória, no período de janeiro a agosto deste ano, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prestadas ao Ministério da Infraestrutura. Essa movimentação é 8,99% maior que o do mesmo período do ano passado.
Foram 18.700 aeronaves que circularam pelo terminal, sendo que 99,76% delas fizeram voos domésticos e outro 0,24% ficou responsável pelos voos internacionais. Essa circulação é 6,2% maior do que no passado.
Segundo a Anac, saíram do Aeroporto de Vitória 13.630 toneladas de cargas do terminal. Embora tenha um peso significativo, houve queda de 3,96% em relação ao ano passado. Mais drástica ainda é a retração das malas postais. Foram 1.130 toneladas, quantidade 25,23% menor que a do ano passado.
A Gol concentra a maior quantidade de voos no Aeroporto de Vitória (161), representando 38,5% do total. Em seguida vêm a Latam, com 129 (30,9%), Azul, com 116 (27,8%) e a Total, que abocanha 10 voos (2,4%). São 10 o número completo de origens/destinos para o terminal da capital capixaba.