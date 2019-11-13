Mais da metade dos cargos de chefia na PMV são ocupados por mulheres

Adriana Sperandio participa de solenidade com o prefeito Luciano Rezende Crédito: Diego Alves/PMV

Elas mandam. Mais da metade dos cargos gerenciais da Prefeitura de Vitória são ocupados por mulheres. Das 1.277 funções de confiança, 717 são exercidas por elas – presença de 56,15% na administração da Capital. Dos 19 secretários do prefeito Luciano Rezende, cinco são mulheres (26,31%).

O time feminino: Iohana Kroehling, secretária de Assistência Social; Adriana Sperandio, secretária de Educação; Cátia Cristina Vieira Lisboa, secretária de Saúde; Elisabeth Endlich, secretária de Governo; e Ana Elisa Nahas, secretária de Transporte.

Por outro lado, somente 102 cargos de chefia são ocupados por negros, representando 7,99% dessas funções. No primeiro escalão, dois secretários se autodeclararam negros e três pardos. São negros: Márcio Aurélio Passos, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Rubem Francisco de Jesus, procurador-geral do município.

Os pardos: Fronzio Calheira Mota, titular da pasta de Segurança Urbana, Ricardo Ferreira Perini, controlador-geral do município e Francisco Grijó, secretário de Cultura.

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