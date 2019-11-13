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Leonel Ximenes

Mais da metade dos cargos de chefia na PMV são ocupados por mulheres

Das 1.277 funções de confiança, 717 são exercidas por elas, representando 56,15% na administração de Vitória

Públicado em 

13 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Adriana Sperandio participa de solenidade com o prefeito Luciano Rezende Crédito: Diego Alves/PMV
Elas mandam. Mais da metade dos cargos gerenciais da Prefeitura de Vitória são ocupados por mulheres. Das 1.277 funções de confiança, 717 são exercidas por elas – presença de 56,15% na administração da Capital. Dos 19 secretários do prefeito Luciano Rezende, cinco são mulheres (26,31%).
O time feminino: Iohana Kroehling, secretária de Assistência Social;  Adriana Sperandio, secretária de Educação;  Cátia Cristina Vieira Lisboa, secretária de Saúde; Elisabeth  Endlich, secretária de Governo; e Ana Elisa Nahas, secretária de Transporte.
Por outro lado, somente 102 cargos de chefia são ocupados por negros, representando 7,99% dessas funções. No primeiro escalão, dois secretários se autodeclararam negros e três pardos. São negros: Márcio Aurélio Passos, secretário de Desenvolvimento da Cidade e Rubem Francisco de Jesus, procurador-geral do município.
Os pardos: Fronzio Calheira Mota, titular da pasta de Segurança Urbana, Ricardo Ferreira Perini, controlador-geral do município e Francisco Grijó, secretário de Cultura.

MENOS SERVIDORES

Ao longo dos últimos anos, o número de servidores na PMV foi caindo. Em 2015 eram 12.960. Os dados mais atuais disponíveis (2018) apontam que há 12.062.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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