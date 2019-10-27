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Leonel Ximenes

Mais da metade das rodovias do ES são ruins ou péssimas, diz pesquisa

Dos 1,4 mil quilômetros pesquisados, apenas 356 km foram avaliados positivamente pelo estudo

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 06:00

Públicado em 

27 out 2019 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Contorno de Iconha, um dos trechos bem avaliados pela pesquisa da CNT Crédito: Prefeitura de Iconha
Pesquisa realizada na semana passada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) constatou que apenas a Rodovia do Sol e pequenos segmentos duplicados da BR 101 têm trechos considerados bons ou ótimos no Espírito Santo (25,4%). Dos 1,4 mil quilômetros analisados pela CNT no ES, apenas 356 quilômetros foram avaliados positivamente pelo estudo.
Um trecho de 365 quilômetros é considerado péssimo e outro de 366 km é ruim (52,2% do total pesquisado). Completam ainda o levantamento no Estado trechos regulares (313 km), bons (267 km) e ótimos (89 km).
O item pesquisado, que a Confederação chama de “geometria das vias”, mostrou que a situação mais crítica no ES está nas BRs 262 e 259, que corta o Noroeste do Estado. São duas rodovias importantes para a economia e a logística do Espírito Santo, mas ainda têm pista simples. Em outras palavras: as rodovias de pista simples e cheias de curvas são os maiores entraves ao motorista.
Se um trecho de 365 quilômetros é considerado péssimo, outro de 366 km é ruim. Completam ainda o levantamento no Estado trechos regulares (313 km), bons (267 km) e ótimos (89 km).

ITENS AVALIADOS

A pesquisa avalia como elementos de análise para a geometria das vias o tipo de rodovia e o seu perfil, a faixa adicional da subida (terceira faixa), ponte/viadutos, curvas perigosas e acostamento.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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