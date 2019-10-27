Mais da metade das rodovias do ES são ruins ou péssimas, diz pesquisa

Contorno de Iconha, um dos trechos bem avaliados pela pesquisa da CNT Crédito: Prefeitura de Iconha

Pesquisa realizada na semana passada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) constatou que apenas a Rodovia do Sol e pequenos segmentos duplicados da BR 101 têm trechos considerados bons ou ótimos no Espírito Santo (25,4%). Dos 1,4 mil quilômetros analisados pela CNT no ES, apenas 356 quilômetros foram avaliados positivamente pelo estudo.

Um trecho de 365 quilômetros é considerado péssimo e outro de 366 km é ruim (52,2% do total pesquisado). Completam ainda o levantamento no Estado trechos regulares (313 km), bons (267 km) e ótimos (89 km).

O item pesquisado, que a Confederação chama de “geometria das vias”, mostrou que a situação mais crítica no ES está nas BRs 262 e 259, que corta o Noroeste do Estado. São duas rodovias importantes para a economia e a logística do Espírito Santo, mas ainda têm pista simples. Em outras palavras: as rodovias de pista simples e cheias de curvas são os maiores entraves ao motorista.

Se um trecho de 365 quilômetros é considerado péssimo, outro de 366 km é ruim. Completam ainda o levantamento no Estado trechos regulares (313 km), bons (267 km) e ótimos (89 km).

ITENS AVALIADOS