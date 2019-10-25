Mais criatividade, por favor

massagem erótica Crédito: shutterstock

Falamos muito de desejo e de orgasmo nas duas últimas colunas. E se você perdeu, dê uma conferida lá, é só clicar. Hoje vamos falar com aquelas pessoas que sentem falta de ter mais criatividade na hora H, vamos entender porque temos que falar sobre isso.

Em meu livro “Lado bom do casamento”, explico:

“Conversar sobre sexualidade nos permite organizar conceitos como o do prazer que precisamos ou queremos, pois só a partir de uma reflexão é que passaremos a entender a energia e o fluxo dele, que vibra dentro de cada um

de nós durante os 365 dias do ano, nas 24 horas do dia. E a partir daí poderemos acreditar que a evolução, o aprendizado diário e a aquisição das experiências de vida podem ser vividos com prazer. Apesar de algumas mulheres acreditarem que não possuem energia e, muito menos, disponibilidade sexual, só tenho a dizer que todas nós a temos. A única diferença é que umas já a encontraram enquanto outras não.”

Precisamos falar e ler sobre o assunto. Isso nos motiva a viver experiências novas. Simplesmente execute as dicas e observe suas emoções, sensações e sentimentos. Hoje vou dar só três para quebrar sua rotina e estabelecer uma nova temporada em sua sexualidade, e te deixar “à flor da pelles”. Vamos lá:

1. Vou começar co a mais clássica, mas que muita gente não conhece ainda: a massagem com o colar de pérolas. Apenas uma observação: o colar de pérolas deve ter o fio de tecido, não nylon ou silicone. Além da disposição e do colar, é bom ter um gel siliconado para ajudar o deslizar das pérolas. Enrole o colar em torno da mão e massageie o órgão, deslizando para cima e para baixo, rodando com suavidade ao mesmo tempo. Depois retire o colar da mão e passe as pérolas em todas as partes que sabe que essa pessoa tem sensibilidade, as zonas erógenas. Se permita, use a sua criatividade, pois irá descobrir as inúmeras formas de usar um colar de pérolas

2. Associe um gel comestível a uma peça de lingerie (cueca ou calcinha). Alguns têm efeitos variando a temperatura, além colocar sabor no sexo oral, podem causar várias sensações. Existem várias opções. Para evitar cair na monotonia, crie brincadeiras a dois. Faça uma dança sexy de uma peça só ou utilize eventos da rotina com um tom de sensualidade, como na próxima dica

3. Escolha uma música da playlist da pessoa, faça um tapete de sacos plásticos novos, colando-os no chão com uma fita adesiva forte. Depois, peça para a pessoa para sentar totalmente despida sobre esse “tapete”, e jogue bastante óleo de massagem corporal sobre ela. Faça a massagem que souber e aproveite para deslizar um corpo sobre o outro. Se permita.