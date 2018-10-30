Maioria dos presos do Estado votou em Haddad

Haddad obteve quase 3/4 dos votos dos presos. Crédito: Divulgação

Pelo menos nos presídios capixabas, o PT não tem do que reclamar. O candidato do Partido dos Trabalhadores a presidente teve quase 3/4 dos votos entre os 951 presos provisórios e menores infratores que votaram no Estado no último domingo. Haddad foi o escolhido de 694 detentos (72,97%), enquanto Bolsonaro (PSL) foi votado por 218 internos (27,03%).

Os números

Votaram em branco 20 presos e anularam o voto 19 eleitores. Estavam aptos a votar 1.414 detentos no Estado – houve 463 abstenções.

Vitória ampliada

Na realidade, Haddad ampliou sua vitória entre os presidiários no segundo turno. No primeiro, o petista foi o mais votado entre os 13 concorrentes e recebeu 536 votos (57,33% dos votos válidos), enquanto Bolsonaro, que ficou em segundo lugar (20,43%) , teve apenas 191 votos.

O manobrista

Ao ser perguntado que cargo poderia ocupar no governo Bolsonaro, o deputado Manato (PSL) despistou bem: “Sou candidato a motorista da doutora Soraya”.

Melhor não

Se bem que a deputada federal eleita, mulher de Manato, tende a recusar esse motorista. É que, segundo ela, Manato recebe muitas ligações, e celular e direção não combinam.

Equilíbrio sindical

A antiga diretoria do Sindirodoviários era toda pró-Bolsonaro. A atual é ligada à CUT, pró-Haddad.

Equilíbrio sindical 2

Ou seja: governo petista, sindicato bolsonarista; Bolsonaro no poder, sindicato petista.

Voo alto

Com voo de Vitória para Buenos Aires a R$ 600, ida e volta, a capital argentina vai acabar concorrendo com as montanhas capixabas como destino turístico.

Pensando bem...

Se Moro aceitar o convite para ser ministro da Justiça de Bolsonaro, vai acabar reforçando o discurso do PT, de que o juiz persegue o partido. O magistrado diz que vai refletir. É bom.

Quebra de decoro

O vereador PM Chico Siqueira (PHS) entrou ontem, na mesa diretora da Câmara de Vila Velha, com um pedido de quebra de decoro parlamentar contra o colega Arnaldinho Borgo (MDB). Se for aprovado pelo plenário, o mandato do parlamentar será cassado.

Por pouco

Os dois quase saíram nos tapas durante a sessão de segunda-feira. Arnaldinho insinuou que o PM é “puxa-saco” do prefeito Max Filho, o ofendido não gostou e deu confusão. Chico Siqueira chegou a aguardar Arnaldinho do lado de fora da Câmara para “ajustar contas”, o que, felizmente, não aconteceu.

Com vontade

Capixaba que mora em Massachusetts (EUA) conta que viajou duas horas, no último domingo, só para votar em Bolsonaro.

Livros, a solução

A Infraero quer licitar um espaço no Aeroporto de Vitória para que seja instalada uma livraria. Excelente iniciativa, mas com tantas livrarias fechando, vai ser difícil. Pena.

O padre do capitão

Bolsonaro gravou um vídeo em que agradece o apoio à sua candidatura do padre Jairo Souza, da Paróquia de Meaípe, em Guarapari. “Valeu, padre, sua bênção”, pediu o presidente eleito, que também mandou um abraço ao sacerdote.

O padre do capitão 2

O padre atendeu o pedido de Bolsonaro nas redes sociais: “Deus te abençoe, capitão. Que você não nos decepcione. Que Deus te dê sabedoria para mudar o jeito de governar da nossa nação. Vai lá e faz a diferença, esta é a vontade de Deus”.

Paz na Serra

A Serra completou, na última segunda-feira, dez dias seguidos sem nenhum registro de assassinato. Segundo a Polícia Civil, é a melhor marca dos últimos 20 anos, pelo menos.

Solidariedade

A OAB-ES divulgou nota em que manifesta solidariedade à família do policial civil Alessandro Gomes Ferrari, assassinado em Morada de Santa Fé, Cariacica, no dia da eleição.

Alô, Bolsonaro!