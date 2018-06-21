Maia recebe "seleção" de hartunguistas em Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), recebeu nesta quinta-feira (21), em Brasília, três políticos "titulares" no time do governador Paulo Hartung (MDB).

Os ex-secretários José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) e Octaciano Neto (PSDB), além do deputado estadual Marcelo Santos (PDT) foram recebidos na residência oficial do presidente da Câmara, em Brasília.

Oficialmente, a pauta do encontro era levar a Maia um convite para que ele seja palestrante em evento a ser realizado pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado e pela Secretaria estadual de Desenvolvimento.