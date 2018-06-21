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Praça Oito

Maia recebe "seleção" de hartunguistas em Brasília

Zé Carlinhos, Octaciano Neto e Marcelo Santos participam de encontro na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 16:20

Públicado em 

21 jun 2018 às 16:20
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré |Interino
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), recebeu nesta quinta-feira (21), em Brasília, três políticos "titulares" no time do governador Paulo Hartung (MDB).
Os ex-secretários José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) e Octaciano Neto (PSDB), além do deputado estadual Marcelo Santos (PDT) foram recebidos na residência oficial do presidente da Câmara, em Brasília.
Oficialmente, a pauta do encontro era levar a Maia um convite para que ele seja palestrante em evento a ser realizado pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado e pela Secretaria estadual de Desenvolvimento.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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