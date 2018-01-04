Magistrados militares contestam federalização da greve da PM no ES

Mulheres de PM acampam em frente ao quartel-general da PM durante a greve de fevereiro. Crédito: Gazeta Online

A Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais (Amajme) está defendendo, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a competência da Justiça Militar do Espírito Santo para julgar os processos contra os oficiais acusados de incitar a greve da Polícia Militar em fevereiro do ano passado.

Contra Janot

A Amajme contesta a iniciativa do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, que pediu ao STJ que os oficiais da PM fossem julgados fora do Espírito Santo, ou seja, a federalização do processo. Tecnicamente, a Associação dos Magistrados Militares trata o caso como “incidente de deslocamento de competência”.

Crime militar

O argumento central utilizado pela Associação dos Magistrados é que a greve dos PMs violou a legislação militar e não se configurou, por exemplo, em um atentado aos direitos humanos, um dos motivos alegados por Janot para pedir a federalização do processo que ainda não tem data definida para ser julgado no STJ.

Ele voltou

Depois de um tempão mergulhado, Neivaldo Bragato reapareceu durante a inauguração da estação de tratamento de esgoto de Marechal Floriano. O ex-todo-poderoso do governo do Estado fez até pose de candidatos para fotos nas redes sociais.

O sonho

A Prefeitura de Vila Velha vai ter que esperar um pouco mais os tão sonhados R$ 150 milhões que teria a receber do Estado por conta de uma ação no STJ sobre os royalties do petróleo, conforme informou ontem a coluna.

A realidade

É que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em resposta, informa que estão em tramitação, no STF, dois recursos extraordinários impetrados pelas duas partes (PMVV e Estado). E se ainda há processo em andamento, não há credores e devedores.

Branco no preto

De um internauta comentando ontem à noite que tinha algo novo no ar: “Uma névoa estranha encobriu o Porto de Tubarão. Seria a natureza se vingando do pó preto?”.





Um em 78

O PT de Vila Velha foi o primeiro no Espírito Santo – e por enquanto o único – a criar um comitê popular em defesa da candidatura de Lula, atendendo a determinação da direção nacional do partido.





Constatação

Sobre as multas ambientais no Estado: “Do pó vieste, ao pó voltarás”.

Devendo 3h

Embora o expediente na Câmara de Vitória seja das 8h às 18h, o vereador Roberto Martins (PTB) comunicou à direção da Casa que seu gabinete vai funcionar das 12h às 19h em janeiro.

Cadê o gás?

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PMDB), enviou ao diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone, uma mensagem solicitando o restabelecimento do fornecimento de gás natural em Aracruz, suspenso por um problema financeiro.

Cadê o gás? 2

A ANP teria decidido que “não compensa” fazer investimento de R$ 2 milhões em uma válvula. Enquanto isso, taxistas e comércio, que em grande parte dependem do gás natural, ficam sem movimentar a economia da região.

Pra todo mundo ver

O ônibus contra o crack da Guarda Municipal de Vila Velha fez ponto na terça à noite no calçadão da Praia da Costa. E as cracolândias do município, não merecem uma visitinha?

Não à violência

O deputado Hércules Silveira (PMDB) protocolou ontem um projeto de lei que proíbe o exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada por violência doméstica e familiar contra a mulher.

A culpa é do operacional

A Cesan, em resposta à coluna, diz que Nova Almeida não é atendida pelo sistema de Reis Magos, e sim pelo de Carapina. Segundo a empresa, a falta d’água no balneário no Ano-Novo ocorreu por um “problema operacional” e resolvido em quatro horas.

Ler sempre

A Biblioteca Municipal de Linhares continua funcionando normalmente em janeiro. É isso mesmo, cultura não tira férias.

Bem-vindo!

No bairro Guandu, em Cachoeiro, o chamado “Buraco Eterno”, tapado pela prefeitura após 10 anos, voltou a reaparecer no final de dezembro.

Alô, trabalhador!

Você aceitaria um emprego da nova ministra do Trabalho?