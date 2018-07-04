Mãe de jovem morto sobre indiciamento de PM: "Luz no meio da tempestade"

Um dia depois da conclusão do inquérito da Polícia Civil sobre a morte do estudante Jean Pierre Otero Lazzarini, a mãe do jovem, a empresária Simone Otero, 51 anos, se diz um pouco aliviada. Ela, que está com o marido no Peru, conversou com a equipe do Gazeta Online após esse momento tão esperado: provar a inocência do filho que, como apontou a polícia, não estava armado ao ser assassinado por um policial militar com três tiros nas costas na manhã de Natal, em uma praça do bairro Araçás, em Vila Velha.

Simone explicou o que significa essa etapa. "Foi o primeiro passo. Me sinto um pouco aliviada, porque eu acredito que a Polícia Civil, o doutor Ricardo de Almeida, o investigador Felipe, fizeram um trabalho primoroso", elogia a mãe.

Eles atestaram o que eu sempre falei. Eles provaram que o meu filho é inocente, que o meu filho foi executado por um PM recruta, que estava ébrio, por um motivo banal e fútil Simone Otero

E desabafou: "Ele se viu no direito de, no dia 25 de dezembro, na manhã do Natal, tirar a vida de um jovem por nada, por nada. Por um motivo totalmente torpe. Ele não deu a chance de o meu filho se defender. Ele não foi homem de olhar para os olhos do meu filho. Isso eu vinha gritando e clamando por justiça nos meus vídeos".

Para a mãe, a luta ainda não acabou. "A conclusão do inquérito é uma luz no meio da minha tempestade, porque agora eu vou para uma outra instância. A minha luta ainda não acabou. Eu consegui provar o que eu já sabia. Agora eu tenho que buscar justiça com isso. Eu quero que o Igor Moreira da Silva seja expulso da corporação, que ele responda como civil, que ele seja condenado e pague pelo crime que ele fez. Ele não matou o Jean Pierre, ele matou o direito de vida, matou a dignidade, matou a paz. Quem em sã consciência mata no dia 25 de dezembro? Um assassino, um executor".

Em viagem ao Peru, para visitar a sogra que passa por problemas de saúde, a empresária falou sobre a reação dos amigos ao reencontrá-los e das lembranças do filho. "Estou aqui no Peru. A primeira vez que ele veio tinha 3 anos e 10 meses. Ele completou 4 anos aqui. Depois disso, de tempo em tempo, ele vinha. Fazem três anos que ele veio para cá. Ele era para estar aqui do meu lado. Quando as pessoas perguntaram, onde está o Jean Pierre? E tomaram consciência do que aconteceu, a população está se manifestando".

Uma dessas maneiras de se manifestar é por meio de um abaixo-assinado. "O caso rompeu as fronteiras. Eles estão fazendo um abaixo-assinado, clamando por justiça. Meu filho era amado além do Brasil. Ele tem dupla nacionalidade. Eles estão pedindo comunicado para o cônsul, para que o caso se torne internacional, pra ter certeza de uma eficácia".

Eu estou aliviada, estou com mais força, mais força e não vou parar enquanto nosso juiz bater o martelo e falar que ele (policial) está condenado. Aí sim eu vou poder parar e curtir, cuidar do jardim do meu filho, lá no Parque da Paz, que é onde eu estou Simone Otero

DOR DO PAI

Sobrevivendo em busca de justiça, o pai do jovem, o médico Oscar Humberto Lazzarini Caceres, 51 anos, comentou a conclusão do inquérito. Veja a entrevista.

O que vocês sentiram com a conclusão do inquérito?

Nós estamos querendo que a justiça seja feita. O que nós queremos é que esse policial vá ser julgado como uma pessoa comum e que ele pague o que ele fez. Ele pode utilizar de meios extras, de formas aleatórias para intimidar tanto testemunhas quanto a nossa família. Nós queremos que a justiça seja feita. A verdade não muda. Meu país (o Peru) também está indignado.

Porque assim como o meu filho foi atingido, pode ser o seu amanhã, porque ele está livre, ele está trabalhando, ele não foi punido até então. E nós estamos com medo. Nós temos filhos. Acredito que todo mundo deveria continuar por aí com medo, porque pode ser o presente de qualquer um de vocês, qualquer dia. No nosso foi no Natal. Foi o nosso presente de Natal. Tiraram a vida do nosso filho.

Você estão fazendo um abaixo-assinado no Peru?

Sim. Começamos ontem. Hoje vamos tratar de difundir isso através das mídias.

Quem teve a ideia de fazer o abaixo-assinado?

Nós temos na família o esposo da minha irmã, ele é um magistrado. Ele era juiz e agora é chefe dos magistrados do nosso Estado. Ele se indignou com a notícia, nós mostramos as fotografias do jornal e ele disse: 'Isso não é possível. O Peru não pode aceitar que uma coisa dessas aconteça com um filho dele'. Meu filho tinha sangue peruano. Ele era brasileiro e peruano. Ela falou 'vamos fazer um abaixo-assinado e depois vou acrescentar um anexo'. O Peru tem relações cordiais com o Brasil.

Ao falar um pouco mais sobre a perda do filho, o pai faz um desabado.

Nada disso vai trazer o meu filho de volta. Acabou. Acabou. O que eu posso fazer por ele agora? Ele está em outro mundo agora. Não pode mais sorrir. Não pode abraçar a mãe.

Não pode mais ter uma família, não vai me dar netos, não vai me ajudar, não vai me enterrar. O que aconteceu foi totalmente contrário à natureza dos homens. Um pai enterrar um filho. Sabe o que é isso moça? Você não ter motivo nenhum para fazer mais nada todo dia quando você acorda Oscar Lazzarini

Ter um vazio no peito e, de repente, querer com que as pessoas, eles acreditarem que você tem que melhorar, tem que tocar a vida para frente, esquecer e, pronto, esquece. Já passou, melhora e tudo bem. A cobrança da sociedade é uma hipocrisia, porque eles não sentem o que está acontecendo de verdade na nossa família. A besteira feita foi tão grande que não tem solução. Meu filho não vai voltar. O que eu quero é justiça. Eu tenho o apoio do meu povo, que também era o povo do meu filho (choro).

SOLDADO DA PM É INDICIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO

Jean Pierre Lazzarini, 27 anos, morto na pracinha de Araçás, em Vila Velha, no Natal de 2017 Crédito: Gazeta Online

As investigações do caso foram concluídas ontem pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha e enviadas à Justiça. No dia do crime, Igor se apresentou à delegacia e disse ter feito os disparos contra Jean, pois este estaria portando arma e feito menção de sacar o objeto da cintura. O PM entregou uma pistola calibre 380 com numeração adulterada que teria sido apreendida com o Jean.

Porém, segundo o delegado Ricardo Almeida, titular da DCCV, a versão dada pelas testemunhas do crime não condiz com a de Igor. “Somente o soldado e outro militar que estava na festa afirmam que a vítima estava armada, mas com descrições diferentes. Um diz que a arma estava na cintura e outro que Jean a apontou para o alto. Das demais testemunhas, cerca de 20 que ouvimos, nenhuma diz ter visto arma com a vítima.”

Testemunhas afirmaram que Jean estava com um copo em uma das mãos e com uma garrafa de bebida alcoólica na outra, objeto encontrado próximo ao corpo do estudante quando a perícia chegou ao local.

O laudo cadavérico do DML apontou que Jean foi alvo de três tiros, todos nas costas. Exames periciais também comprovaram que os disparos saíram de uma pistola ponto 40, que pertencia à PM, e estava com Igor.

“Temos relato de testemunha que diz que o militar Igor, após disparar contra Jean, retirou uma arma da cintura e disse ser da vítima. A arma, uma pistola 380, foi entregue pelo PM na delegacia como sendo de Jean, por isso também o indiciamos por fraude processual”, observou o delegado.

A motivação do crime é uma incógnita para a polícia. “Existem indicativos que o motivo foi uma banalidade, seja briga por mulher ou discussão, mas não foi possível precisar”, disse Almeida.

O soldado Clintty Silva de Abreu e mais dois primos de Igor, identificados como Arnaldo Junior Minchio Viana e João Vinicius Moreira da Silva, foram indiciados por falso testemunho.

Igor foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e fraude processual. A reportagem procurou a Associação de Cabos e Soldados para tentar falar com a defesa dos acusados, mas não obteve retorno.

O delegado disse que como Igor e os demais indiciados não prejudicaram o andamento do processo e se apresentaram, não houve necessidade de pedido de prisão dos investigados, que responderão em liberdade.

Por nota, a PM informou que avaliará as medidas administrativas que serão adotadas em relação aos militares somente após receber o inquérito da Polícia Civil.

O OUTRO LADO

O advogado que defende o soldado Igor Moreira, indiciado por homicídio qualificado que vitimou Jean Pierre, disse que o PM ficou sabendo pelo Gazetaonline sobre o indiciamento e que mantém a primeira versão dada à polícia. “O soldado só foi ouvido no dia do fato. Tivemos acesso ao inquérito hoje e mantivemos a versão dele nos autos de que foi legitima defesa, durante abordagem para retirar a arma que estava com o rapaz. A arma foi entregue no dia, essa arma tem registros e numeração e isso não está batendo com o que está nos autos”, pontuou o advogado Marcelo Nogueira.

O soldado continua trabalhando normalmente. “No dia ele se apresentou à delegacia e foi ouvido na Corregedoria como é de praxe. Acreditamos que essa acusação se deu pelo grande clamor por parte da família e sabemos que perder um filho não é fácil. Porém, também não podemos crucificar uma pessoa que estava no exercício da função, ele é policial 24 horas, e agiu assim ao realizar a abordagem”, pontuou Marcelo Nogueira.

O advogado também informou que o PM tomou todas as providências padrão para a situação. “Ele acionou o Samu e ficou no local aguardando. Se quisesse matar, teria feito e não pedido socorro. Um tiro foi na lateral do corpo do rapaz, ao fazer menção de atirar, e os outros dois seguintes foi quando o Jean virou após ser baleado por uma pistola automática”, descreveu.