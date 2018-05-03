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Impostos

Longa vida ao leite capixaba

Projeto de Lei propõe elevar de 12% para 17% a alíquota de ICMS do leite longa vida vindo de outro Estado

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 19:50

Públicado em 

03 mai 2018 às 19:50

Colunista

O leite altamente nutritivo é secretado pelas glândulas mamárias das fêmeas e escorre pela barriga, onde é sugado pelos filhotes
José Carnieli*
A discussão tributária do leite e de outros derivados produzidos no Espírito Santo é um tema antigo, que começou em 2001. Em 2011, o setor voltou a debater o assunto, quando aconteceram ajustes importantes, inclusive, estabelecendo tratamento tributário diferenciado para as saídas internas de leite, produzido em outra unidade da federação. O leite capixaba tinha zero (0%) de ICMS e o de fora do Estado, 12%.
Agora, retorna com o Projeto de Lei 79/2018, que propõe alteração na Lei 7.000/2001, ao elevar de 12% para 17% a alíquota de ICMS do leite UHT - longa vida - proveniente de outro Estado.
Importante dizer que o mercado capixaba de laticínios cresceu muito nos últimos anos. Em 2011, o Espírito Santo só tinha uma cooperativa que envasava leite UHT – longa vida. Hoje, possui uma cooperativa e uma empresa privada. Além disso, conta com outras seis cooperativas de leite e mais de 30 laticínios privados.
Importante dizer que o mercado capixaba de laticínios cresceu muito nos últimos anos
Essas cooperativas empregam 712 funcionários diretos, têm cerca de 2.500 cooperados/produtores e recebem 320 mil litros de leite/dia. Já entre os laticínios privados – apenas dez deles – geram quase 1.000 empregos diretos. São quase três mil produtores de leite, recebendo a cota de 349.670 litros de leite/dia.
No Brasil, hoje, existe um mercado aberto, no qual toda a cadeia de qualquer setor enfrenta a mais variada concorrência. Mas o que está se debatendo sobre o Projeto de Lei 79/2018 vai além. Hoje, existe mecanismo de proteção do leite longa vida capixaba em relação aos demais, proveniente de outros Estados, já que ele é livre de taxação, ao contrário dos demais produtos de laticínios que possuem diferenciados índices de ICMS.
O discurso é todo em torno da competitividade do setor. Mas a empregabilidade, assim como a fixação e a geração de renda para as famílias rurais, não passa apenas por duas empresas – uma cooperativa e outra privada – e, sim, por toda a cadeia de lácteos do Estado do Espírito Santo.
Há que se ter um olhar mais horizontal sobre essa questão, pois já é fato que quem vai pagar a conta do aumento da alíquota é o consumidor final, que deve encontrar um aumento de 5% no leite longa vida vindo de outros Estados. E, muito provavelmente, esse valor será repassado também por quem envasa longa vida no Estado, já que as empresas ficam com uma belíssima margem, uma vez que pagam zero (0%) de ICMS.
*O autor é presidente de uma Cooperativa de Laticínios
 

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