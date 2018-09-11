Livros de graça na praça do medo em Vila Velha

A geladeira está pintada com imagens de pontos turísticos de Vila Velha. Crédito: Foto do leitor

Antes ocupada por moradores de rua e dependente químicos, a Praça Otávio Araújo, na Prainha, em Vila Velha, agora tem à disposição da comunidade livros numa geladeira customizada (foto ao lado). A iniciativa é de moradores e artistas do bairro, que querem resgatar a paz por meio da literatura e da Feira das Artes, realizada mensalmente no local.

Como funciona

Os livros, todos doados, podem ser retirados livremente da geladeira. Depois de lidos, devem ser devolvidos no mesmo lugar para que outras pessoas usufruam o mundo fantástico da literatura. Quem puder doar, é só comparecer ao local. Outras geladeiras serão instaladas brevemente na Prainha.

Amém!

Na missa de domingo à noite, na igreja matriz de Santa Teresa, um fiel colocou como intenção “a recuperação de Bolsonaro”.

Triste

Internauta constatou com fotos: na entrada da Vila Rubim, 13 pontos comerciais estão fechados. Além do reaquecimento da economia, está faltando a prometida revitalização do Centro de Vitória.

Protesto espontâneo

Impressionante o buzinaço feito pelos motoristas após a liberação da Terceira Ponte, por volta das 23h30 de segunda. O sentimento era de revolta.

Mau comportamento

O vereador Thiago Silva Alves, de Marataízes, foi expulso do PSL. A “desobediência” dele? Abandonou Manato, do seu partido, para fazer campanha para Casagrande (PSB).

Quem? Quem?

Foi “enigmática” a declaração de Manato publicada ontem na coluna. O candidato a governador do PSL disse que foi discreto na visita a Bolsonaro: “Não fui lá com vontade de aparecer”. A dúvida: alguém quis “aparecer” no hospital, candidato?

Entre nós

O sociólogo Hélio Jaguaribe, que morreu domingo, foi além do brilhantismo acadêmico e literário. Entre 1961 e 1964, no início das operações da empresa, ele exerceu a presidência da finada Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi).

Viu, viveu

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), promete acatar a sugestão do jornalista Cacau Monjardim. O vereador diz que vai apresentar um projeto de lei que tornará oficial para a cidade o lema “Viver é ver Vitória”, do saudoso jornalista Marien Calixte.

A conta

O governo do Estado anunciou que vai assumir o Hospital Geral de Linhares, que é do município. O custeio anual do HGL é de R$ 28,8 milhões. Fora a contrapartida do SUS (federal), que entra com R$ 8,6 milhões. Conta para o próximo governo pagar.

Lixo de barulho

Tem morador reclamando do barulho feito pelos caminhões de lixo nas madrugadas de Jardim da Penha.

Virando o crédito

Na noite do Viradão, os aplicativos de viagem estavam com preços tão animados quanto a festa de Vitória. Passageiro que normalmente paga R$ 20 numa corrida pelo Uber viu o preço disparar r para R$ 47 e, quando o cartão de crédito mostrou o valor, foram cobrados R$ 59.

Quem não chora...

O cliente reclamou, e a resposta do aplicativo foi que a cobrança além do anunciado é normal se há muita demanda de corridas. Quando o passageiro avisou ao atendente do Uber que botaria a boca no trombone, rapidamente eles ofereceram o reembolso do valor cobrado a mais.

Indigestão

Por falar nisso, um aplicativo capixaba de entrega de comida fez ontem a seguinte “promoção”: ofereceu ao cliente, de graça, um sanduíche que custa R$ 10, mas para entregá-lo cobraria uma taxa de R$ 10,90. Pode isso, Arnaldo?

Sangue em debate

O Tribunal de Justiça promove na próxima segunda, às 14h, uma audiência pública sobre transfusão de sangue. O objetivo é discutir a possibilidade de transfusão em pacientes que manifestarem discordância por motivo de crença religiosa.

História em debate

Amanhã, às 16h, a professora de História da Ufes Patrícia Merlo lança o livro “O Nó e o Ninho: estudo sobre a família escrava em Vitória, Espírito Santo, 1800-1871”.

Alô, Justiça!