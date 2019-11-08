Livro que celebra centenário de Zanine Caldas será lançado no ES

Namoradeira, peça criada nos anos 1970 por José Zanine Caldas. Crédito: (Divulgação/CASACOR)

Será na Casa Cor Espírito Santo, no Clube Ítalo Brasileiro, no dia 13 de novembro, quarta-feira, às 17 horas, o lançamento do livro sobre a vida e obra do arquiteto, designer, maquetista, paisagista e urbanista baiano José Zanine Caldas. A publicação reúne mais de 300 imagens históricas e atuais, incluindo móveis e esculturas, que utilizavam a madeira descartada no processo de devastação da Mata Atlântica que acontecia na região e eram chamados de “móveis-denúncia”.

Natural de Belmonte, litoral da Bahia, o mestre da madeira, criador visionário e multidisciplinar, pioneiro do pensamento sustentável, José Zanine Caldas (1919-2001) foi um dos grandes arquitetos e designers do País e uma personalidade marcante na cultura brasileira do século XX.

No Espírito Santo ele concentra grandes obras, como a Pousada Pedra Azul, a maior que construiu, e amigos como a arquiteta Rita Rocio Tristão, que trabalhou com ele no Rio de Janeiro, e o empresário Jônice Tristão. Ambos, claro, além do seu filho Zanini de Zanine, estarão presentes no lançamento.

Publicado pela Editora Olhares em parceria com a galeria americana R&Company, o livro revê sua trajetória a partir da pesquisa e texto de três autores: Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, professora titular de design da FAU/USP, Lauro Cavalcanti, crítico de arquitetura e diretor da Casa Roberto Marinho, e Amanda Beatriz Palma de Carvalho, pesquisadora da obra de Zanine. A publicação reúne mais de 300 imagens históricas e atuais, com destaque para ensaio do fotógrafo de arquitetura André Nazareth.

ALMOÇO

A aniversariante Renata Tristão, Penhamara Araújo, Rita Tristão e Sérgio Lima: tarde de parabéns pra você! Crédito: 1004 Comunicação

Ítala Monti e Solana Marianelli: em almoço comemorativo na Ilha do Boi Crédito: 1004 Comunicação

Isabella Maotti e Juliana Monteiro: celebrando Renata Tritão! Crédito: 1004 Comunicação

MISSA DE 7º DIA

Evandro Luiz Coser, Otacílio Coser Filho, Tereza Rachel Coser, Maria Bernadette Coser de Orem, Claudio Antonio Coser, Carlos Alberto Coser (filhos), seus respectivos cônjuges, filhos e netos, e a esposa Marilia Antunes e Coser convidam para a missa de 7º dia de Otacílio José Coser, será realizada em 11 de novembro às 10h30, na Catedral Metropolitana de Vitória.

COQUETEL IMOBILIÁRIO

Celso Siqueira e Gustavo Figueiredo Crédito: Mônica Zorzanelli

SUNSET PARTY