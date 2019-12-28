Livro de Lívia Corbellari constrói pontes em mares revoltos

O corpo feminino e infinitos desdobramentos de contato e conexão se estendem pelas páginas do livro Crédito: Amarildo

Alexandre Moraes É poeta e professor aposentado da Ufes

Em seu livro de estreia, “Carne Viva” (Editora Cousa, 60 páginas, R$ 29), Lívia Corbellari, jovem e atuante poeta, jornalista e agitadora cultural do Espírito Santo, nos avisa de saída, no primeiro verso: “só é mudança se passar pelo corpo”. O que nos abre logo uma possibilidade plural para entender o corpo que tematiza a poeta em seu instigante, belo e reflexivo livro.

Lívia se insere na grande produção feminina da literatura brasileira de hoje e se coloca em um lugar de fala e luta, estabelecendo diálogos que o leitor sensível perceberá com facilidade e embates fundamentais nestes nossos tempos em que a palavra torna-se urgente e não pode deixar-se silenciar diante das infinitas tentativas de esmagamento que sofrem o corpo e os sentidos.

A poeta se coloca no embate do sentido diante da violência e do mundo e seus contatos, em seu lugar de conexão plural e político de pulsação: “eu só queria um sentido/que me fizesse chegar ao fim do dia/para me equilibrar nessa corda bamba/e não ter inveja daqueles que estão no chão”.

O corpo feminino e infinitos desdobramentos de contato e conexão se estendem pelas páginas do livro e não apenas o corpo que se toca, mas aqueles corpos todos que são misturados, intensificados e experimentados, ou seja, os corpos políticos, os corpos da cidade e sua voracidade (“a cidade insistia em se manter sólida/mas foi quebrando/estilhaçando/diluindo os corpos em cimento e ferro”), o corpo em estado de prazer e gozo, o corpo em seu esvaziamento e “infecção”, corpos em delírio, os corpos que procuram sentido, o corpo feminino em luta e gozo para estabelecer o seu lugar, enfim o corpo que se desdobra em transformação e luta, o corpo da própria poesia em estado de questionamento e, claro, sobretudo o corpo que resiste: “na pedra, no cimento,/no cal, no sol e no sal/ - resistir”.

Dividido em três partes – “fluxo intenso”, “vias de fato” e “mar aberto” – o livro nos oferece um percurso poético de fina tessitura linguística que passa, inicialmente, pela transformação e pela voz feminina e seus desdobramentos políticos, adentrando, após, as pulsações políticas do desejo e, finalmente, o sangue como metáfora da luta que nos diz claramente: “mil vezes sangrei/o pulso não para”.

Trata-se da luta para estabelecer formas e conceitos de uma voz nitidamente feminina e pulsante que não se esquece do embate do corpo fragilizado diante do olhar do outro, “meu corpo que você diz frágil”, do lugar de embates: “estar aqui é morder a língua/é queimar a ponta dos dedos”, da luta que em si faz “sobrar” algo, mas sabe que “falar/é sempre dor/e sangue” e, mais, que o instrumento dessa luta em que o corpo se estabelece como lugar da subjetividade e das políticas de enfrentamento feminino se coloca como “faca de dois gumes/feita para cortar/pronta para curar”, unindo dessa forma luta e cura, sangue e vida além das rotinas do próprio corpo tangível: “gente para querer viver/e não só colocar o ar para dentro/e para fora”.

Vemos assim a luta violenta do corpo feminino se colocando no lugar político da voz e da ação em busca da cura e do sentido. Aliás, dessa luta tão atual e necessária, nos avisa a poeta: “e não adianta mesmo fugir/a vida é uma ferida aberta/dói, sangra e no final infecciona”.

O corpo que se coloca nas conexões infinitas do amor, da subjetividade e das políticas de gozo, desejo, o corpo sem órgãos que se estabelece procurando um sentido, uma ligação, uma forma de estar no mundo violento da cidade, enfim um percurso que parte de um “fluxo intenso”, passando pelas “vias de fato” tanto do gozo, da luta, do corpo, dos embates de ligação e amor, e chegando ao “mar aberto” da dor, mas luta que está sempre pronta para “cura”.