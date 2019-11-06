Lívia Corbellari estreia com poesias sobre violência, dores e prazeres

Alguns. Tudo começou em 2015, no Cronópio, um grupo de discussão literária que com orientação do Erly Vieira Jr. na Ufes. Eram reuniões semanais e tínhamos a obrigação de toda semana levar um texto novo, uma poesia, uma crônica, um conto, um pedaço de um romance... Muitos textos nasceram dali. Depois continuei escrevendo, mas sem a periodicidade, de forma bem menos organizada. Ano passado é que dei uma olhada no que eu tinha e vi que as coisas se comunicavam, até os poemas de 2018, 2019 tinham muito a ver com esses do começo, um ponto em comum, eles conversavam. Aí comecei a pensar no livro como um projeto, escolher os que iam entrar, os que ficariam de fora, a divisão em três partes ("Fluxo intenso", "Vias de fato" e "Mar Aberto") para deixá-lo o mais digerível possível. Depois que pensei no conceito eu ainda fiz alguns textos novos, alguns deste ano, mas já pensando num livro, no projeto, nas partes. Alguns eu já declamei em saraus, então algumas pessoas já conheciam. O Saulo Ribeiro (editora Cousa), inclusive, me conheceu por meio desses saraus. Participei de alguns da Cousa, e foi aí que começou essa conversa de lançarmos em parceria.