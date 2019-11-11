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  • Linhares vai diminuir foco de luz nas praias para proteger tartarugas
Leonel Ximenes

Linhares vai diminuir foco de luz nas praias para proteger tartarugas

Fotopoluição desorienta os animais e prejudica a desova nas areias

Públicado em 

11 nov 2019 às 15:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Filhotes de tartarugas correm para o mar no litoral de Linhares Crédito: Felipe Reis
A Prefeitura de Linhares resolveu diminuir os focos de luz artificial em Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga,  praias onde ocorrem as desovas de tartaruga. A medida foi adotada porque esses animais, segundo os especialistas, ficam desorientados com a luz proveniente das vias públicas, do comércio e das residências. Em 20 dias, começa a eclosão dos ovos.
Segundo o  projeto Tamar-ICMBio, a chamada fotopoluição desorienta os filhotes de tartaruga na sua busca pelo mar e afugenta as fêmeas prestes a desovar. Os animais, muitas vezes, são guiados pelos focos de luz para fora da sua rota natural, tornando-se presas fáceis para os predadores.
O litoral de Linhares é uma das principais áreas de desova de tartarugas marinhas do Atlântico Sul. Das sete espécies de tartarugas que ocorrem no mundo, todas ameaçadas de extinção, a espécie tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) desova nessa região.
O período de desova e nascimento das tartarugas marinhas acontece nos meses mais quentes do ano, de setembro a março.
A decisão pela diminuição do foco de luzes nas praias foi tomada hoje (11) de manhã, no balneário de Regência, durante uma reunião com representantes da Prefeitura de Linhares, Fundação Pró-Tamar e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) .

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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