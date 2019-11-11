Linhares vai diminuir foco de luz nas praias para proteger tartarugas

Filhotes de tartarugas correm para o mar no litoral de Linhares Crédito: Felipe Reis

A Prefeitura de Linhares resolveu diminuir os focos de luz artificial em Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga, praias onde ocorrem as desovas de tartaruga. A medida foi adotada porque esses animais, segundo os especialistas, ficam desorientados com a luz proveniente das vias públicas, do comércio e das residências. Em 20 dias, começa a eclosão dos ovos.

Segundo o projeto Tamar-ICMBio, a chamada fotopoluição desorienta os filhotes de tartaruga na sua busca pelo mar e afugenta as fêmeas prestes a desovar. Os animais, muitas vezes, são guiados pelos focos de luz para fora da sua rota natural, tornando-se presas fáceis para os predadores.

O litoral de Linhares é uma das principais áreas de desova de tartarugas marinhas do Atlântico Sul. Das sete espécies de tartarugas que ocorrem no mundo, todas ameaçadas de extinção, a espécie tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) desova nessa região.

O período de desova e nascimento das tartarugas marinhas acontece nos meses mais quentes do ano, de setembro a março.