Líder do movimento negro do PSDB é processada pelo Estado

A Secont abre processo disciplinar contra servidores que se ausentam por um período longo, sem justificativa, do trabalho. Crédito: Divulgação

A Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont) abriu processo administrativo-disciplinar contra a servidora Fernanda Pereira por “inassiduidade habitual” (falta) ao trabalho. O processo teve origem na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde Fernanda exerce um cargo comissionado. Ela é presidente estadual do Tucanafro, o movimento negro vinculado ao PSDB.

O afastamento

Fernanda alega que está passando por uma gravidez difícil (ela está no 4º mês de gestação) e que há dois meses está de atestado médico, que vence hoje. Segundo a servidora, a partir de agora ela ficará afastada pelo INSS.

O processo

A dirigente tucana, que é pré-candidata a deputado estadual, atribui o processo disciplinar à “perseguição política” do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Vandinho Leite, também do PSDB. “Eles não querem que uma mulher negra se candidate a deputado estadual. Vandinho me persegue politicamente. Vou processá-lo por calúnia e difamação.”

O outro lado

A coluna ouviu Vandinho Leite: “Ela entrou com pedido de licença no dia 12 de fevereiro. Antes disso, incluindo dezembro e janeiro, teve 54 dias de falta, o que gera automaticamente um processo disciplinar na Secont. Não abono ponto de servidor que não trabalha”, afirma o secretário.

Ponto de vista

A deputada Raquel Lessa (SD) gaguejou na leitura bíblica da abertura da sessão de ontem da Assembleia, o que levou o vice-presidente, Marcelo Santos (PMDB), que presidia os trabalhos, a sugerir a compra de um par de óculos para a 1ª secretária.

Vista sob um ponto

Raquel sorriu e, com ironia, falou que preferiria que o texto fosse impresso em letras maiores, “em vez de gastar dinheiro com óculos”. “Gastaríamos muito mais com a impressão de mais folhas”, rebateu de imediato o pemedebista.

Constatação

Nada é mais fiel que a infidelidade partidária.

Caos tecnológico

O temporal de segunda-feira à noite provocou prejuízos a uma operadora de internet e TV e seus clientes. Pelo menos 1.700 chamados foram abertos – a maioria por queima de modems. Está faltando até aparelho para tanta reposição.

Sim, mas...

O jornalista Vitor Vogas perguntou a Givaldo Vieira a quem ele apoiará para presidente: Lula ou Manoela, do PCdoB. “Vou seguir orientação do partido”, respondeu o ex-petista, depois de muita hesitação.

Inconciliável

Insatisfeita com a ida de Givaldo para o PCdoB, uma assessora dele, ligada a um grupo trotskista do PT, pediu demissão.

O motivo

As duas grandes vertentes do movimento comunista internacional, o stalinismo, ligado ao PCdoB, e o trotskismo, abrigado no PT, sempre foram inimigos históricos.

Ficou pra depois

Givaldo ainda não comunicou oficialmente ao PT capixaba sua desfiliação: “Estive com a presidente (Gleise Hoffmann) e com o líder da bancada do PT (Paulo Pimenta) e comuniquei a decisão de me desfiliar. Os atos formais serão feitos a partir do meu retorno ao ES”, disse o deputado à coluna.

Tempo de sobra

O prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB), foi a Brasília para o ato de filiação de Givaldo.

O Churchill do PPS

Do presidente da Câmara de Vitória e professor de História, Vinícius Simões (PPS), em discurso no ato de filiação do deputado Da Vitória e de Luiz Paulo ao partido: “Hoje é como o Dia D, quando aliados chegaram à Normandia e ajudaram o povo europeu a se livrar da política ditatorial”.

Uma dúvida

Quem é o Hitler dessa história?

Paz nos presídios

O presídio da Apac, onde os presos recebem tratamento mais humanizado, pode ser reativado em Cachoeiro. A proposta, da ONG Minas Pela Paz, será discutida hoje, no Teatro Rubem Braga, por juízes, promotores, Sesp e membros da sociedade civil.

Afinidades

Cinco assessores de Rose (PMDB) estavam no evento de filiação de figurões ao PPS.

Será que a senadora está de malas prontas?

Alô, eleitor!