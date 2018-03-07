Líder do movimento negro do PSDB é processada pelo Estado

A Secont abre processo disciplinar contra servidores que se ausentam por um período longo, sem justificativa, do trabalho.Crédito: Divulgação
A Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont) abriu processo administrativo-disciplinar contra a servidora Fernanda Pereira por “inassiduidade habitual” (falta) ao trabalho. O processo teve origem na Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde Fernanda exerce um cargo comissionado. Ela é presidente estadual do Tucanafro, o movimento negro vinculado ao PSDB.
O afastamento
Fernanda alega que está passando por uma gravidez difícil (ela está no 4º mês de gestação) e que há dois meses está de atestado médico, que vence hoje. Segundo a servidora, a partir de agora ela ficará afastada pelo INSS.
O processo
A dirigente tucana, que é pré-candidata a deputado estadual, atribui o processo disciplinar à “perseguição política” do secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Vandinho Leite, também do PSDB. “Eles não querem que uma mulher negra se candidate a deputado estadual. Vandinho me persegue politicamente. Vou processá-lo por calúnia e difamação.”
O outro lado
A coluna ouviu Vandinho Leite: “Ela entrou com pedido de licença no dia 12 de fevereiro. Antes disso, incluindo dezembro e janeiro, teve 54 dias de falta, o que gera automaticamente um processo disciplinar na Secont. Não abono ponto de servidor que não trabalha”, afirma o secretário.
Ponto de vista
A deputada Raquel Lessa (SD) gaguejou na leitura bíblica da abertura da sessão de ontem da Assembleia, o que levou o vice-presidente, Marcelo Santos (PMDB), que presidia os trabalhos, a sugerir a compra de um par de óculos para a 1ª secretária.
Vista sob um ponto
Raquel sorriu e, com ironia, falou que preferiria que o texto fosse impresso em letras maiores, “em vez de gastar dinheiro com óculos”. “Gastaríamos muito mais com a impressão de mais folhas”, rebateu de imediato o pemedebista.
Constatação
Nada é mais fiel que a infidelidade partidária.
Caos tecnológico
O temporal de segunda-feira à noite provocou prejuízos a uma operadora de internet e TV e seus clientes. Pelo menos 1.700 chamados foram abertos – a maioria por queima de modems. Está faltando até aparelho para tanta reposição.
Sim, mas...
O jornalista Vitor Vogas perguntou a Givaldo Vieira a quem ele apoiará para presidente: Lula ou Manoela, do PCdoB. “Vou seguir orientação do partido”, respondeu o ex-petista, depois de muita hesitação.
Inconciliável
Insatisfeita com a ida de Givaldo para o PCdoB, uma assessora dele, ligada a um grupo trotskista do PT, pediu demissão.
O motivo
As duas grandes vertentes do movimento comunista internacional, o stalinismo, ligado ao PCdoB, e o trotskismo, abrigado no PT, sempre foram inimigos históricos.
Ficou pra depois
Givaldo ainda não comunicou oficialmente ao PT capixaba sua desfiliação: “Estive com a presidente (Gleise Hoffmann) e com o líder da bancada do PT (Paulo Pimenta) e comuniquei a decisão de me desfiliar. Os atos formais serão feitos a partir do meu retorno ao ES”, disse o deputado à coluna.
Tempo de sobra
O prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB), foi a Brasília para o ato de filiação de Givaldo.
O Churchill do PPS
Do presidente da Câmara de Vitória e professor de História, Vinícius Simões (PPS), em discurso no ato de filiação do deputado Da Vitória e de Luiz Paulo ao partido: “Hoje é como o Dia D, quando aliados chegaram à Normandia e ajudaram o povo europeu a se livrar da política ditatorial”.
Uma dúvida
Quem é o Hitler dessa história?
Paz nos presídios
O presídio da Apac, onde os presos recebem tratamento mais humanizado, pode ser reativado em Cachoeiro. A proposta, da ONG Minas Pela Paz, será discutida hoje, no Teatro Rubem Braga, por juízes, promotores, Sesp e membros da sociedade civil.
Afinidades
Cinco assessores de Rose (PMDB) estavam no evento de filiação de figurões ao PPS.
Será que a senadora está de malas prontas?
Alô, eleitor!
Não está na hora de trocar quem troca toda hora de partido?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.