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Leonel Ximenes

Líder destituído pelo governo leva brinquedo para a Assembleia

Enivaldo dos Anjos, com chapéu de fazendeiro, ironizou:  “O médico pediu pra não me estressar”

Públicado em 

02 dez 2019 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enivaldo com o brinquedo na mesa diretora da Assembleia Crédito: Divulgação
Destituído da liderança do governo no fim de semana, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) "causou" na abertura da sessão ordinária desta tarde (2) na Assembleia Legislativa.   O parlamentar levou uma espécie de “miniautorama” para sua mesa individual e para a mesa diretora.

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A todos que o interpelam, Enivaldo repete: “O médico pediu pra não me estressar”. Mas a mensagem subliminar, segundo alguns deputados, é: “Estão me tratando como criança”.
No sábado, a política do Estado sofreu uma reviravolta: o governador Casagrande (PSB) anunciou que estava trocando seu líder na Assembleia: saía Enivaldo e entrava Freitas (PSB).
O pano de fundo foi a eleição antecipada da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Fontes do Palácio Anchieta disseram que Enivaldo não se empenhou para impedir a reeleição de Erick Musso (PRB) para a presidência com 15 meses de antecedência. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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