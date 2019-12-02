Líder destituído pelo governo leva brinquedo para a Assembleia

Destituído da liderança do governo no fim de semana, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) "causou" na abertura da sessão ordinária desta tarde (2) na Assembleia Legislativa. O parlamentar levou uma espécie de “miniautorama” para sua mesa individual e para a mesa diretora.
A todos que o interpelam, Enivaldo repete: “O médico pediu pra não me estressar”. Mas a mensagem subliminar, segundo alguns deputados, é: “Estão me tratando como criança”.
No sábado, a política do Estado sofreu uma reviravolta: o governador Casagrande (PSB) anunciou que estava trocando seu líder na Assembleia: saía Enivaldo e entrava Freitas (PSB).
O pano de fundo foi a eleição antecipada da mesa diretora para o biênio 2021/2022. Fontes do Palácio Anchieta disseram que Enivaldo não se empenhou para impedir a reeleição de Erick Musso (PRB) para a presidência com 15 meses de antecedência.