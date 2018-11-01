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Leonel Ximenes

Leroy Merlin confirma: vai abrir megaloja em Vitória em 2019

Gigante francesa, que tem 42 unidades no país, disse que a decisão de investimento levou em conta a possibilidade de a loja abrir aos domingos, como acontece com a rede em todo o mundo

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 20:59

Públicado em 

01 nov 2018 às 20:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Megaloja da marca francesa será instalada no terreno do aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação
A direção da Leroy Merlin confirma: vai abrir uma loja em Vitória no segundo semestre do ano que vem. Em comunicado à Fecomércio-ES, o grupo francês, que tem 42 unidades no país, disse que a decisão de investimento levou em conta a possibilidade de a loja abrir aos domingos, como acontece com a rede em todo o mundo.
O local
A megaloja de construção, decoração, jardinagem e acabamento, de mais de 15 mil metros quadrados, será aberta na área da Infraero, no cruzamento da Av. Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari.
Atraso
Ontem a Prefeitura de Vila Velha fechou a orla de Itaparica, no dia da prova do Enem. Prejudicou muitos alunos com o engarrafamento.
Parou no tempo
No site da Rodosol, as “últimas notícias” referem-se a 29 de junho. Será que não aconteceu nada de relevante nos últimos quatro meses?
Até furar
De um petista já se preparando para os novos tempos: “Agora vou poder experimentar que graça tem bater panela”.
Dúvida
Será que no futuro ministério de Bolsonaro terá espaço para mulheres e negros?
É a lama, é a lama
Para combater o roubo de tampas e grelhas de bueiro, a Prefeitura da Serra foi obrigada a adotar um modelo com sistema antifurto, que só permite a abertura com chaves especiais.
São Pedro manda
O DER-ES espera inaugurar a Rodovia Leste-Oeste nesta primeira quinzena de novembro. Vai depender da chuva.
Campanha continua
De olho em 2020, o Subtenente Assis espalhou vários outdoors em Cariacica agradecendo os 250 mil votos que ele obteve para o Senado.
Alô, Cabo Daciolo!
Não está na hora de aumentar o jejum e as orações?
MINIENTREVISTA
"Carnaval não é custo e sim investimento"
Um carnaval mais sustentável e ecologicamente equilibrado, com menos dependência do poder público e mais participação da iniciativa privada é a meta do presidente da Liesge, a liga das escolas de samba: “As escolas avançaram muito na profissionalização”, destaca Edvaldo Teixeira, que recentemente deixou o comando da Piedade após conflito com petistas da tradicional agremiação.
Quais as principais novidades para o carnaval 2019?
Até agora a principal mudança na estrutura do carnaval será por parte dos jurados, que a partir deste ano voltam a ser daqui do Estado. Além disso, estamos buscando parcerias para realizar um Carnaval ecologicamente sustentável e reciclável e trabalhando para que nosso ensaio técnico deste ano tenha iluminação e sonorização completa uma semana antes do desfile.
Vocês esperam que Casagrande, o futuro governador, ajude financeiramente as escolas de samba?
O nosso novo governador eleito é um amante da cultura popular brasileira, e assim como Luciano Rezende (prefeito de Vitória), tenho certeza de que dará sua contribuição à principal e maior festa cultural do nosso Estado.
O carnaval capixaba ainda não é muito dependente do poder público?
Já foi cem por cento dependente do poder público, mas atualmente não é mais assim. Devemos lembrar que para o poder público carnaval não é custo e sim investimento. Todo dinheiro aplicado retorna para os cofres públicos através do movimento turístico, geração de renda para centenas de famílias e estímulo à economia criativa.
O que falta para a iniciativa privada patrocinar o desfile e as escolas?
As escolas avançaram muito na profissionalização. A visibilidade atual do evento, com a entrada de grandes parceiros como a Rede Gazeta e a Ecos Eventos, vai impulsionar ainda mais a comercialização do carnaval.
Você deixou a presidência da Piedade após um conflito com os petistas da escola. Ficou alguma mágoa?
Não temos mágoa, me posicionei politicamente por acreditar na democracia. E sempre vou brigar pelo direito de escolha. Sempre doei parte do meu tempo a associações por acreditar no trabalho voluntário coletivo.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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