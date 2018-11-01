Leroy Merlin confirma: vai abrir megaloja em Vitória em 2019

Megaloja da marca francesa será instalada no terreno do aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação

A direção da Leroy Merlin confirma: vai abrir uma loja em Vitória no segundo semestre do ano que vem. Em comunicado à Fecomércio-ES, o grupo francês, que tem 42 unidades no país, disse que a decisão de investimento levou em conta a possibilidade de a loja abrir aos domingos, como acontece com a rede em todo o mundo.

O local

A megaloja de construção, decoração, jardinagem e acabamento, de mais de 15 mil metros quadrados, será aberta na área da Infraero, no cruzamento da Av. Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari.

Atraso

Ontem a Prefeitura de Vila Velha fechou a orla de Itaparica, no dia da prova do Enem. Prejudicou muitos alunos com o engarrafamento.

Parou no tempo

No site da Rodosol, as “últimas notícias” referem-se a 29 de junho. Será que não aconteceu nada de relevante nos últimos quatro meses?

Até furar

De um petista já se preparando para os novos tempos: “Agora vou poder experimentar que graça tem bater panela”.

Dúvida

Será que no futuro ministério de Bolsonaro terá espaço para mulheres e negros?

É a lama, é a lama

Para combater o roubo de tampas e grelhas de bueiro, a Prefeitura da Serra foi obrigada a adotar um modelo com sistema antifurto, que só permite a abertura com chaves especiais.

São Pedro manda

O DER-ES espera inaugurar a Rodovia Leste-Oeste nesta primeira quinzena de novembro. Vai depender da chuva.

Campanha continua

De olho em 2020, o Subtenente Assis espalhou vários outdoors em Cariacica agradecendo os 250 mil votos que ele obteve para o Senado.

Alô, Cabo Daciolo!

Não está na hora de aumentar o jejum e as orações?

MINIENTREVISTA

"Carnaval não é custo e sim investimento"

Um carnaval mais sustentável e ecologicamente equilibrado, com menos dependência do poder público e mais participação da iniciativa privada é a meta do presidente da Liesge, a liga das escolas de samba: “As escolas avançaram muito na profissionalização”, destaca Edvaldo Teixeira, que recentemente deixou o comando da Piedade após conflito com petistas da tradicional agremiação.

Quais as principais novidades para o carnaval 2019?

Até agora a principal mudança na estrutura do carnaval será por parte dos jurados, que a partir deste ano voltam a ser daqui do Estado. Além disso, estamos buscando parcerias para realizar um Carnaval ecologicamente sustentável e reciclável e trabalhando para que nosso ensaio técnico deste ano tenha iluminação e sonorização completa uma semana antes do desfile.

Vocês esperam que Casagrande, o futuro governador, ajude financeiramente as escolas de samba?

O nosso novo governador eleito é um amante da cultura popular brasileira, e assim como Luciano Rezende (prefeito de Vitória), tenho certeza de que dará sua contribuição à principal e maior festa cultural do nosso Estado.

O carnaval capixaba ainda não é muito dependente do poder público?

Já foi cem por cento dependente do poder público, mas atualmente não é mais assim. Devemos lembrar que para o poder público carnaval não é custo e sim investimento. Todo dinheiro aplicado retorna para os cofres públicos através do movimento turístico, geração de renda para centenas de famílias e estímulo à economia criativa.

O que falta para a iniciativa privada patrocinar o desfile e as escolas?

As escolas avançaram muito na profissionalização. A visibilidade atual do evento, com a entrada de grandes parceiros como a Rede Gazeta e a Ecos Eventos, vai impulsionar ainda mais a comercialização do carnaval.

Você deixou a presidência da Piedade após um conflito com os petistas da escola. Ficou alguma mágoa?