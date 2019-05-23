Leptospirose em cães: atenção aos sintomas e ao tratamento

Causada pela bactéria Leptospira interrogans, a leptospirose é uma doença que se desenvolve no organismos dos ratos e é transmitida pela urina desses roedores. A bactéria não atinge somente os humanos, como também os animais. Neste "Club Pet CBN", Tatiana Sacchi explica os riscos da doença, e também fala quais são os sintomas que os cães apresentam quando estão infectados, como vômito, diarreia, febre, perda de apetite e debilitação geral do animal.
A comentarista também fala sobre como o tratamento deve ser feito: na maioria dos casos, é realizado com potentes antibióticos e medicamentos de suporte com foco nos órgãos debilitados também devem ser aplicados, assim como suplementos e uma dieta específica e especial.
Clube Pet CBN - 22-05-19.mp3