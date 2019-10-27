Leitores se dividem sobre possível retorno do Vital

Foliões do bloco Pica Pau brincando o último dia do Vital, no corredor da folia, localizado na Avenida Dante Michelini, em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

A questão da segurança também apareceu com frequência, mas também houve espaço para a contrapartida econômica para o Estado de um evento desse porte. O que mais chamou a atenção na participação dos leitores, contudo, foi a nostalgia daqueles que curtiram a festa ao longo dos anos. Abaixo, segue uma seleção desses comentários:

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Nunca participei do Vital, mas ouço as histórias que os meus pais e tios contam, e é só por isso queria muito que acontecesse mais uma edição para eu realizar esse sonho! (Leonardo Miranda)

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Época boa que não volta mais... Era até de manhã cedo. Só trios elétricos e ótimos cantores. (Neusiane Santos)

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“Ê saudade que bate no meu coração...” (Graziano Soares)

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Trazia muitas ocorrências policiais, fora o som e a sujeira. Vital nunca mais!!! (Camilla Soares)

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Era ótimo para a cidade, trazia muitos turistas, renda extra, os hotéis ficavam lotados, atrapalhava algumas pessoas sim, mas eram apenas 2 dias, com certeza esse evento faz muita falta! (Rodrigo Gomes Reis)

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Faz diferença nenhuma nesta altura dos tempos... Música baiana já morreu faz tempo!! Só se for colocar modão sertanejo para tocar em cima dos trios... MicaNejo! Kkkkkkkkk... Fala sério, tem gente que vive no passado de ilusões!!! (Rodrigo Nunes)

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Eu lembro! Estava lá!! Participei de todos! Era bom demais! (Ana Paula Pereira Aliprandi)

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Tudo tem seu tempo! Foi bom para alguns e ruim para outros. Vida que segue. (Luciano Mattedi)

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Foi uma época muito boa, mas creio que não volta mais. Naquela época já dava confusão, imagina hoje em dia, é uma pena. (Nina Laurette)

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Sou a favor da volta do Vital no Sambão do Povo, onde o impacto para os moradores seria mínimo, já que o local foi preparado para receber esse grandes eventos. Já o Vital no modelo anterior na Av. Dante Michelini causaria grande impacto principalmente para os moradores de Jardim Camburi. (Evandro Figueiredo)

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Agora com aeroporto mais estruturado, pode aumentar o turismo e aquecer o comércio local. O difícil vai se passar por cima de tantos poderosos que habitam aquela região... (Angelo Zorzal)

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Quem era Vital perto do Micarense em Linhares. Não chega nem perto. (Leo Nicchio)

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Vital e Feira dos Municípios valiam a pena na época em que as pessoas sabiam se comportar melhor e tinha algum respeito pelo semelhante. Bons tempos que espero não voltar mais. A não ser que seja na área do Sambão do Povo. (Dinaura Machado)

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O Sambão do Povo ainda é o melhor local para volta do Vital. Camburi não comporta mais até por uma questão de efetivo de segurança. Temos um local ótimo que só e aproveitado na época dos desfiles das escolas de samba. Sou a favor do regresso, exceto na Orla de Camburi, tampouco no Pavilhão de Carapina. (Cintra Cintra)

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Fui uma vez só. Um cara me agarrou, puxou minha blusa, expôs meu seio (eu era adolescente na época, acompanhada de adulto, não fui só)... tentou me beijar e, quando empurrei ele, foi agressivo. Nunca mais voltei. (Karla Christ)

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Vamos melhorar esses hotéis para receber muita gente, hoje temos dificuldades em grandes eventos em Vix. Poucos hotéis! (Juh Euzébio)

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Cidade de Vitória não comporta hoje um evento desse em área aberta, seria loucura fazer e participar! (Gefise Martins)

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Eu estava lá, nunca me esqueci da Ivete cantando com o soro! (Gicelda Bozi)

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Vital foi bom demais, acho que deveria voltar, mas não em Camburi, por que não no Sambão do Povo? (Denílson Pereira Diana Gustavo)

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Vital era o mandela naquela época. (Geovanna Teixeira)

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Fui a vários, e o melhor lugar para realizar este evento sem dúvida é na Dante Micheline, na Praia de Camburi. (Tania Norbim Gastin)

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