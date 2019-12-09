Leitores debatem fim da cota para pessoas com deficiência

Fim de cota para deficientes teve reação negativa de parlamentares e de grupos organizados Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O recolhimento mensal, no caso das empresas que não cumprirem a cota, será feito a uma conta da União, que abastecerá programa de reabilitação física e profissional. A criação dessa política de recuperação para o trabalho já era prevista na medida provisória 905, que criou o Programa verde amarelo de estímulo ao emprego.

A proposta teve reação negativa de parlamentares e de grupos organizados. No Facebook de A Gazeta, os leitores também se manifestaram sobre os assuntos. Confira alguns comentários:

Lamentável. Esse projeto é muito importante para os deficientes. Espero que os empresários ignorem essa nova posição do governo e deixem como está, pois os deficientes se sentem valorizados e realizados por ter a sua independência diante da sociedade cheia de preconceitos. (Paula Lima)

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Em uma época em que se busca a inclusão social e a igualdade material da gente, por meio de vários aspectos, destacando-se a inclusão no mercado de trabalho, este governo tenta a violar direitos sociais de 45 milhões de pessoas. (Rafael Moraes)

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Só faz as coisas para prejudicar o trabalhador e beneficiar o empresário. Governo que governa para os ricos. (Hyngrid Callegari)

Isso é tão triste, e as pessoas parecem não se importar… (Pedro Teixeira)

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Essa eu quero ver alguém defender! Uai! Discurso em Libras na posse para quê??? (Priscila Alves)

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Na verdade, o que existe é uma reformulação para adaptar se a realidade do novo governo! Muita coisa errada. Governo tem feito muito pelos deficientes. (Bruno Falce)

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Mas não tem que obrigar mesmo não, tem que promover incentivos, mas nunca obrigar. Eu nunca vi inclusão se fazer com autoritarismo. Que tal zerar o imposto na folha de pagamento do deficiente CLT? Tem gente falando em democracia, inclusão, ao mesmo tempo que defende autoritarismo do Estado em uma organização privada. (Felipe Pretti)

Se teve que obrigar é porque foi a única forma de incluir essas pessoas. Agora sem a obrigatoriedade vão sempre preferir as pessoas "normais". (Raphael Silva)

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O mais revoltante é o povo concordar e defender. Triste esse povo brasileiro. (Ana Paulla Souza)

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Bolsonaro disse em vídeo que governaria para as maiorias. Só está cumprindo o que prometeu. (Rosi Meireles)

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