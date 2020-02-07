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Saúde

Leitor sobre baixo salário de médico em Cariacica: "Povo é que se lasca"

Por conta da remuneração oferecida, de R$ 2,5 mil por 20 horas semanais, a Prefeitura de Cariacica está com dificuldade para contratar profissionais para o município

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:36

Públicado em 

07 fev 2020 às 17:36

Colunista

Pelo concurso da prefeitura, médicos vão ganhar R$ 2,5 mil por 20 horas semanais Crédito: Sinop
Por conta da remuneração oferecida, a Prefeitura de Cariacica está com dificuldade para contratar médicos no município. No último processo seletivo, aberto em janeiro, nenhum candidato demonstrou interesse em quatro especialidades: Neurologia, Neurologia pediátrica, Otorrinolaringologia e Psiquiatria.
O salário ofertado foi de R$2,5 mil para uma carga horária de 20 horas semanais, um valor bem abaixo do que é pago como piso em outros municípios da Grande Vitória. "(Esse salário) ... é um abuso. A engrenagem não funciona sem um profissional motivado", criticou o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e representante do Estado na Federação Nacional dos Médicos, Otto Baptista.
Como comparativo, o último processo seletivo aberto pela Prefeitura de Vitória oferecia um salário de R$ 4,5 mil para clínico geral. Na Serra, em uma seleção aberta em novembro, a remuneração para médico foi de R$ 5,7 mil. A Federação Nacional dos Médicos defende que haja um piso de R$ 16.987,19 para a categoria no país.
O assunto foi bastante discutido pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários selecionados:
Se fosse vaga para odontologia, iria sair dentista até da Etiópia para realizar a prova. Essa é a tênue diferença entre uma classe que se valoriza e outra que não se valoriza. Uma pena! (Geovani Nunes)
Por que só os políticos que ganham muitos não entendo… (Sofia Santos)
Estão certos. Você passa no mínimo seis anos estudando, fazendo residência e o escambau para ganhar só isso da prefeitura? O pior disso tudo que é que quem se lasca é a população. (Sabrina Oliveira)
É vergonhoso mesmo o salário, mas cadê o coração e o juramento feito de amor ao ser humano. Se todo mundo agir assim estaremos mortos aqui em Cariacica. (Rosely Freire dos Santos)
Vereador que não faz nada para o município estão ganhando mais… que absurdo! (Gilson Rodrigues)
Para resolver é fácil, é só trocar o salário dos médicos pelos dos políticos de Cariacica. Tá resolvido. (Anderson Cunha)
Profissionais essenciais como médicos, enfermeiros, professores, bombeiros, policiais etc. devem ser valorizados. (Josue Monteiro)
Parece que muitas prefeituras lançam salários médicos ridículos propositalmente, já prevendo a baixa procura, para justificar recorrerem a estados de “exceção” como as Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) em nome do “interesse público urgente”. Só parece. 

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