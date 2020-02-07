Leitor sobre baixo salário de médico em Cariacica: "Povo é que se lasca"

Pelo concurso da prefeitura, médicos vão ganhar R$ 2,5 mil por 20 horas semanais Crédito: Sinop

O salário ofertado foi de R$2,5 mil para uma carga horária de 20 horas semanais, um valor bem abaixo do que é pago como piso em outros municípios da Grande Vitória. "(Esse salário) ... é um abuso. A engrenagem não funciona sem um profissional motivado", criticou o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e representante do Estado na Federação Nacional dos Médicos, Otto Baptista.

Como comparativo, o último processo seletivo aberto pela Prefeitura de Vitória oferecia um salário de R$ 4,5 mil para clínico geral. Na Serra, em uma seleção aberta em novembro, a remuneração para médico foi de R$ 5,7 mil. A Federação Nacional dos Médicos defende que haja um piso de R$ 16.987,19 para a categoria no país.

O assunto foi bastante discutido pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários selecionados:

Se fosse vaga para odontologia, iria sair dentista até da Etiópia para realizar a prova. Essa é a tênue diferença entre uma classe que se valoriza e outra que não se valoriza. Uma pena! (Geovani Nunes)

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Por que só os políticos que ganham muitos não entendo… (Sofia Santos)

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Estão certos. Você passa no mínimo seis anos estudando, fazendo residência e o escambau para ganhar só isso da prefeitura? O pior disso tudo que é que quem se lasca é a população. (Sabrina Oliveira)

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É vergonhoso mesmo o salário, mas cadê o coração e o juramento feito de amor ao ser humano. Se todo mundo agir assim estaremos mortos aqui em Cariacica. (Rosely Freire dos Santos)

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Vereador que não faz nada para o município estão ganhando mais… que absurdo! (Gilson Rodrigues)

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Para resolver é fácil, é só trocar o salário dos médicos pelos dos políticos de Cariacica. Tá resolvido. (Anderson Cunha)

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Profissionais essenciais como médicos, enfermeiros, professores, bombeiros, policiais etc. devem ser valorizados. (Josue Monteiro)

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