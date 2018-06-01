Leite e derivados do ES liberados para o país

Produtos de leite inspecionados no Estado terão validade nacional. Crédito: Divulgação

Produtores capixabas de leite e derivados poderão agora vender seus produtos para todo o país, desde que auditados e aprovados pelo Idaf. O órgão acaba de receber, do Ministério da Agricultura, o reconhecimento da equivalência do seu serviço de inspeção (SIE) ao federal (SIF).

Os beneficiados

O primeiro estabelecimento a receber a adesão será a fábrica de laticínios Carnielli, de Venda Nova do Imigrante. Outros 12 empreendimentos do Estado estão aptos a ampliar sua área de comercialização na categoria leite. Para isso, devem manifestar interesse junto ao Idaf, que fará a auditoria obrigatória antes da aprovação.

De olho

Com a instalação de novas câmeras e treinamento para a equipe, todas as entradas e saídas de Itapemirim estão sendo monitoradas durante 24 horas pela Guarda Municipal.

Fé sustentável

O BNDES vai liberar R$ 4 milhões para serem aplicados no restauro da igreja e no setor da economia criativa no entorno do Santuário Nacional de Anchieta. A ideia é fomentar pequenas atividades econômicas que envolvam a população local após o trabalho de restauração do sítio histórico.

Rodovia modernizada

O DER contratou um projeto de engenharia, no valor de R$ 1,6 milhão, para a remodelação da Darly Santos. Está em estudo a implantação de pista tripla, alteração das interseções para dois níveis e outras melhorias na rodovia estadual.

O dia da literatura

No dia 16 será realizado na Biblioteca Pública Estadual o Bloomsday, dia instituído na Irlanda para homenagear o personagem Leopold Bloom, protagonista de “Ulisses”, de James Joyce.

Viva a Irlanda!

Aliás, nesse dia é feriado na Irlanda. É o único feriado em homenagem a uma obra literária em todo o mundo.

Constatação

O próximo presidente da República terá uma carga pesada pra carregar.

Pagou, doou

As inscrições para o 10º Fórum Capixaba de Energia (Fenergia), no próximo dia 25, estão abertas. O que for arrecadado será doado para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).

Tô nem aí

A Latam continua grafando “Espíritu Santo” ou “Espiranto Santo” no painel eletrônico a bordo com a rota do voo.





Alô, eleitor!

A Federação Única dos Petroleiros quer uma Petrobras boa para eles ou para o Brasil?

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MINIENTREVISTA

"A crise pode deixar as pessoas doentes"

Os momentos turbulentos pelos quais passa o país e a sociedade exigem reação das pessoas: “Não fique calado e sozinho”, recomenda o psicanalista e escritor Ítalo Campos.

A crise, cada vez mais aguda, está afetando a autoestima da sociedade e das pessoas?

As crises, todas elas, podem ser momentos de revelação. Como momento agudo elas promovem uma tensão psíquica sentida às vezes como uma ameaça ao status quo provocando angústia. A autoestima fica em suspense.

Do ponto de vista psicológico, essa instabilidade pode nos deixar doentes?

A capacidade de defesa, de racionalidade, é individual, as pessoas influenciáveis podem somatizar e cair doentes nestes momentos de crise.

Como devemos agir para esse processo não nos abater?

Evitar o “efeito manada” que alguns momentos sociais promovem. Partilhar as angústias e fantasias com pessoas de confiança e referência pessoal, não ficar sozinho e calado.

De onde a sociedade pode tirar forças para reagir?

Do desejo de viver e ver o futuro. Não se desesperando, não se precipitando, relativizando a crise e pensando, junto com outros, lembrando que a história ensina as saídas possíveis.

A Copa do Mundo vem aí. É um momento de trégua?