Lei prevê prêmio igual para homens e mulheres no esporte

Atleta masculino de bodyboarding em ação: competições com prêmios iguais no ES. Crédito: Divulgação

O governador Paulo Hartung (MDB) vai enviar amanhã para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que determina que todas as competições esportivas, realizadas, apoiadas ou patrocinadas pelo governo do Estado, tenham premiação igual para homens e mulheres.

A origem

A iniciativa ocorre quase duas semanas depois que o governo pediu aos organizadores que mudassem o regulamento da etapa do Brasileiro de Bodyboarding no Estado e premiassem homens e mulheres de forma igualitária.

O líder lidera

Casagrande não lidera apenas nas intenções de voto. O candidato do PSB a governador é o que tem mais seguidores no Twitter: 48.314. Em segundo, bem distante, vêm Rose de Freitas (16.610) e depois Manato (2.692).

O time de Aridelmo

Neófito na política, Aridelmo Teixeira, do PTB, é seguido por apenas 11 pessoas. Isso mesmo. Cabem numa van. André Moreira, do Psol, atraiu 339 seguidores. A candidata do PT e sua assessoria não informaram se Jackeline Rocha têm conta no microblog.

A Rede e o Professor

A executiva estadual da Rede se reúne nesta semana para discutir assuntos referentes à eleição. O caso do candidato a deputado federal do partido “Professor Nota 10”, acusado de falsificar diplomas, será debatido.

Pesquisa

O dólar disparou e já está ameaçando Alckmin.

Andar é preciso

Um integrante do alto-comando da campanha de Casagrande garante que o candidato do PSB não está se deixando levar pelas primeiras pesquisas, que lhes são amplamente favoráveis. “Ele está em busca de cada voto neste Estado”, diz.

O fim da História?

No famoso “Plano de Governo” de Manato (PSL), consta que “serão proibidos livros que remetem ao assunto do comunismo e marxismo”. E ao nazismo, pode?

Até quando, Erick Musso?

Nesta campanha a gente fica sabendo que tem deputado na Assembleia que usa até cinco celulares corporativos. Em outras palavras, pagos pelo povo.

A agonia continua

Os problemas da família Cola parecem não têm fim. Vem aí uma leva de ações judiciais contra os ex-controladores da Itapemirim.

Qual é a música?

Candidato à reeleição, o senador Magno Malta (PR) informou ao TSE que sua principal ocupação é músico.

Carência

Tem candidato a deputado estadual pelo PSDB reclamando que Casagrande (PSB) não está dando a atenção devida aos tucanos. A exceção, segundo ele, é o senador Ricardo Ferraço, xodó do candidato a governador.

Do outro lado

Por falar em Ricardo Ferraço, um aliado diz que, na negociação para a formação da coligação de apoio a Casagrande, ele viu, “pela primeira vez”, o senador enfrentar o governador Hartung.

Muitos para pouco

O PT conta com o bom desempenho de João Coser em Vitória para tentar eleger um federal. O problema é que a Capital está congestionada de candidatos com alto potencial de voto para a Câmara: Lenise Loureiro, Amaro Neto, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Lelo Coimbra, Lauriete, César Colnago.

Não desanime, João!

Por falar nisso, no santinho eleitoral de Coser o nome da candidata ao Senado pelo PT vem com mais destaque, acima do nome da candidata ao governo.

Constatação

Nestas eleições, as mulheres vão salvar o Brasil.

Gabinete externo

Tem gente estranhando: Octaciano Neto, que recentemente assumiu a chefia de gabinete de governador, uma função de natureza mais interna, caiu na estrada e tem participado de muitas agendas no interior.

O dono da terra

Dos 274 candidatos a deputado estadual no Espírito Santo, apenas um (0,17%) se declarou indígena à Justiça Eleitoral.

Alô, Forças Armadas!