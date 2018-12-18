Lei dos usuários de serviços públicos: que não seja só para inglês ver

Bruno Faé*

Está entrando em vigor no Brasil a Lei 13.460/2017, que trata da proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. A lei exige que todos os órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual e municipal, publiquem a lista de serviços oferecidos, incluindo informações sobre o horário e o local de atendimento, os requisitos e documentos exigidos para o cidadão ser atendido, os prazos máximos para prestação do serviço, a previsão de tempo de espera, as principais etapas de processamento do serviço e os mecanismos de consulta que os usuários podem utilizar para acompanhar o andamento do serviço solicitado.

Além disso, a lei garante que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada, com regularidade, segurança, salubridade, transparência, cortesia, igualdade de tratamento, cumprindo os prazos definidos, obedecendo à ordem de chegada, ressalvados os casos prioritários, urgentes ou aqueles em que há agendamento, sem formalidades desarrazoadas, em linguagem simples e utilizando soluções tecnológicas para simplificar e agilizar o processo de atendimento.

Parece bom demais para ser verdade? E pode acabar sendo mesmo. Como sabemos, há leis no Brasil que “não pegam”. Em alguns casos, sua realização é impedida pelo despreparo, pela desorganização ou pela falta de recursos, em parte decorrente do descontrole das finanças, da Administração Pública. Em outras, a aplicação da lei esbarra no desinteresse ou na falta de iniciativa dos gestores e servidores públicos. Nesse último caso, a aplicação da lei acaba sendo fomentada, ou mesmo forçada, pelos órgãos de controle.

É o que ocorreu no caso da Lei de Acesso à Informação - LAI (12.527/2011), que trata da exigência de divulgação de informações na internet, ou de seu fornecimento a pedido o cidadão, que entrou em vigor no ano de 2012. Quando o Tribunal de Contas do Estado fez sua primeira auditoria nos Portais de Transparência, no ano de 2015, a situação ainda era precária. A partir deste trabalho, e juntamente com a atuação de outros órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público, e de organizações da sociedade civil, como a Transparência Capixaba, a situação melhorou consideravelmente (apesar de ainda precisar melhorar bastante).

No caso da Lei 13.460/2017, o mesmo pode acontecer. Para os serviços prestados pelo Estado, ela já vale e entra em vigor hoje para cidades com mais de 100 mil habitantes. Sua aplicação precisará ser acompanhada e fiscalizada por órgãos de controle, ou é possível que continue só no papel e se torne mais uma lei para inglês ver.