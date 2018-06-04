Lei de Responsabilidade Fiscal: gestores precisam aprender a lição

No Estado,excederam as despesas com pessoal, com mais de 54% da receita corrente líquida destinadas a esse fim. Outros 20 ultrapassaram o limite prudencial e também estão na corda bamba. Não é por pouco que a rédea precisa ser curta: a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, é um instrumento fundamental para evitar o uso político da máquina pública e exercer um maior controle fiscal. Os avanços desde a sua efetivação são inequívocos, mas ainda se patina muito. A eficiência administrativa ainda é uma utopia. Não era para ser.