Lei de Responsabilidade Fiscal: gestores precisam aprender a lição

É uma lição que já deveria ter sido aprendida há pelo menos 18 anos, mas que continua reprovando os gestores públicos. Entra ano, sai ano, ainda é considerável o número de prefeituras que não conseguem se enquadrar à Lei de Responsabilidade Fiscal por exacerbar os gastos com funcionalismo.
No Estado, Água Doce do Norte, Bom Jesus do Norte, São Mateus, Muniz Freire, Barra de São Francisco, Guarapari e Marataízes excederam as despesas com pessoal, com mais de 54% da receita corrente líquida destinadas a esse fim. Outros 20 ultrapassaram o limite prudencial e também estão na corda bamba. Não é por pouco que a rédea precisa ser curta: a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, é um instrumento fundamental para evitar o uso político da máquina pública e exercer um maior controle fiscal. Os avanços desde a sua efetivação são inequívocos, mas ainda se patina muito. A eficiência administrativa ainda é uma utopia. Não era para ser.
Com as receitas em queda livre, situação que no caso dos municípios menores é agravada pela dependência de repasses federais e estaduais (não é à toa que os mais à deriva são de pequeno porte), as administrações vivem momentos dramáticos. Os investimentos próprios são praticamente nulos, e a arrecadação, minguada. E, para piorar, as prefeituras acabam sendo as maiores empregadoras municipais. Alimenta-se assim um ciclo de dependência que não permite o crescimento. As cidades ficam estagnadas, apegadas à burocracia e alijadas do desenvolvimento pleno.
E pensar que há ainda quem defenda a criação de mais municípios pelo país. É, mais uma vez, o populismo dando as caras, principalmente em anos eleitorais. É preciso cuidar melhor daqueles que estão aí, lei para isso já existe, e não alimentar a sanha das emancipações.