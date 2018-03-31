Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da Gazeta

Lei beira o ridículo

"Lei da Censura" em Vila Velha ignora valores artísticos para "coibir o incentivo a práticas de violência sexual"

Publicado em 31 de Março de 2018 às 08:34

Públicado em 

31 mar 2018 às 08:34

Colunista

Artista tem obra censurada em museu de Vila Velha Crédito: Manoel Goes
A imagem da Virgem Maria amamentando é uma das mais recorrentes na iconografia religiosa e remonta ao século III. Mas na Vila Velha de hoje, a Madonna Lactans precisou ser coberta com um lenço. A medida foi adotada em duas obras do artista Rodolpho Valdetaro pela curadoria da exposição “Imagens da Fé”, em cartaz na Casa da Memória, como reação à Lei 5.954, popularizada como a Lei da Censura.
Em vigor desde dezembro, a lei tem o intuito, segundo o vereador Reginaldo Almeida, autor da matéria, de coibir o incentivo a práticas de violência sexual, “bem como a ofensa à moral pública”. Dada a interpretação altamente subjetiva do que seria um insulto aos bons costumes, o texto - embora ainda não tenha embasado nenhuma ação proibitiva - já engendrou, como efeito colateral, a autocensura em duas exposições. Há algumas semanas, a mesma Casa da Memória cobriu parte de um quadro de Ademir Torres, na mostra “Universo Feminino”, que trazia uma mulher nua.
Baseada em argumentos que nada têm a ver com arte, como “não incentivar a pedofilia” e “ser contra estupro”, a lei beira o ridículo, e quem paga a fatura dos dogmatismos cegos é a população. O prefeito Max Filho, que havia vetado o projeto, já entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Agora, resta torcer para que a Justiça não mantenha uma legislação que seja capaz, em essência, de cometer excrescências como a de censurar um Da Vinci. Aos artistas, fica o apelo para não sucumbir às pressões, o que não é nem nunca foi do feitio da arte.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados