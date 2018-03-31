Lei beira o ridículo

Artista tem obra censurada em museu de Vila Velha Crédito: Manoel Goes

A imagem da Virgem Maria amamentando é uma das mais recorrentes na iconografia religiosa e remonta ao século III. Mas na Vila Velha de hoje, a Madonna Lactans precisou ser coberta com um lenço. A medida foi adotada em duas obras do artista Rodolpho Valdetaro pela curadoria da exposição “Imagens da Fé”, em cartaz na Casa da Memória, como reação à Lei 5.954, popularizada como a Lei da Censura.

Em vigor desde dezembro, a lei tem o intuito, segundo o vereador Reginaldo Almeida, autor da matéria, de coibir o incentivo a práticas de violência sexual, “bem como a ofensa à moral pública”. Dada a interpretação altamente subjetiva do que seria um insulto aos bons costumes, o texto - embora ainda não tenha embasado nenhuma ação proibitiva - já engendrou, como efeito colateral, a autocensura em duas exposições. Há algumas semanas, a mesma Casa da Memória cobriu parte de um quadro de Ademir Torres, na mostra “Universo Feminino”, que trazia uma mulher nua.