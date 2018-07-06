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Opinião da GAZETA

Lagoas de Vila Velha: do limão, uma limonada

O uso das 19 lagoas da Grande Terra Vermelha como reserva hídrica é a chance de corrigir 30 anos de exploração ambiental

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 21:45

Públicado em 

05 jul 2018 às 21:45

Colunista

Sobrevoo em área particular na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, onde ocorre de forma ilegal a extração de areia e formação de lagoas naturais Crédito: Marcelo Prest
Três décadas de exploração ilegal de areia provocaram o “nascimento” de 19 lagoas, transformando radicalmente o ecossistema de uma área de 98 hectares na Grande Terra Vermelha, Vila Velha. Situação que escancara como a extração de recursos naturais sem as devidas contrapartidas ambientais são capazes de causar danos irreversíveis. Nada justifica a degradação do meio ambiente.
Do limão, contudo, decidiu-se fazer uma limonada. Por que não usar esse manancial, surgido de forma acidental, para suprir as carências de abastecimento da Grande Vitória? Essa foi a proposta do Ministério Público Estadual numa Ação Civil Pública contra as empresas que são proprietárias das terras ou exploram a retirada de areia. Um refresco em tempos de crises hídricas recorrentes, um risco sempre latente nos últimos anos. A gestão das águas precisa estar entre as prioridades em qualquer agenda governamental.
E acabou que o ganho coletivo falou mais alto no acordo que foi fechado na quinta-feria (05). As empresas cederão a área das lagoas ao Estado, o que permitirá a criação de uma Área de Preservação Permanente, mas serão responsáveis pela recuperação do entorno e pelo projeto de interligação das lagoas. Será a compensação pelas décadas de danos ambientais. A Cesan, que não fez parte da Ação Civil Pública, realizou os estudos que constataram a qualidade da água e ficará responsável pelos investimentos, que, ao que se sabe, não devem ser elevados.
Resta agora cobrar o andamento do projeto. Ao Iema, onde nasceu a proposta, cabe a fiscalização que foi falha no passado. O poder público foi omisso durante 30 anos, o que não pode se repetir nesse novo acordo. Não há mais limões, a limonada não pode ser desperdiçada.

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