Lagoas de Vila Velha: do limão, uma limonada

Sobrevoo em área particular na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, onde ocorre de forma ilegal a extração de areia e formação de lagoas naturais Crédito: Marcelo Prest

Três décadas de exploração ilegal de areia provocaram o “nascimento” de 19 lagoas, transformando radicalmente o ecossistema de uma área de 98 hectares na Grande Terra Vermelha, Vila Velha. Situação que escancara como a extração de recursos naturais sem as devidas contrapartidas ambientais são capazes de causar danos irreversíveis. Nada justifica a degradação do meio ambiente.

Do limão, contudo, decidiu-se fazer uma limonada. Por que não usar esse manancial, surgido de forma acidental, para suprir as carências de abastecimento da Grande Vitória? Essa foi a proposta do Ministério Público Estadual numa Ação Civil Pública contra as empresas que são proprietárias das terras ou exploram a retirada de areia. Um refresco em tempos de crises hídricas recorrentes, um risco sempre latente nos últimos anos. A gestão das águas precisa estar entre as prioridades em qualquer agenda governamental. . Por que não usar esse manancial, surgido de forma acidental, para suprir as carências de abastecimento da Grande Vitória? Essa foi a proposta do Ministério Público Estadual numa Ação Civil Pública contra as empresas que são proprietárias das terras ou exploram a retirada de areia. Um refresco em tempos de crises hídricas recorrentes, um risco sempre latente nos últimos anos. A gestão das águas precisa estar entre as prioridades em qualquer agenda governamental.

E acabou que o ganho coletivo falou mais alto no acordo que foi fechado na quinta-feria (05). As empresas cederão a área das lagoas ao Estado, o que permitirá a criação de uma Área de Preservação Permanente, mas serão responsáveis pela recuperação do entorno e pelo projeto de interligação das lagoas. Será a compensação pelas décadas de danos ambientais. A Cesan, que não fez parte da Ação Civil Pública, realizou os estudos que constataram a qualidade da água e ficará responsável pelos investimentos, que, ao que se sabe, não devem ser elevados.