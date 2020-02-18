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Juventude espírita se reúne no carnaval

O encontro contará com uma ampla programação envolvendo reflexões, atividades artísticas e doutrinárias representadas pela dança, música, teatro e oficinas

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 21:23

Públicado em 

17 fev 2020 às 21:23
Coluna da Fé

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Jovens do Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo (EMEES) Crédito: Divulgação
A cidade de Santa Teresa sediará, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, o maior encontro de juventude espírita do Estado. Comemorando a 40ª edição, será realizado o Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo (EMEES), promovido pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES).
Além dos estudos reflexivos, o encontro contará com uma ampla programação envolvendo atividades artísticas e doutrinárias representadas pela dança, música, teatro e oficinas. A abertura oficial do evento será feita pelo presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, Fabiano Santos.
Fabiano Santos, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo Crédito: Divulgação
São aguardados cerca de 450 participantes, entre congressistas, coordenadores de evangelização juvenil e trabalhadores do movimento espírita capixaba que, nesta edição, terá como tema central “Coragem! Reviva o Cristianismo nas Arenas da Atualidade”.
O evento acontecerá nas instalações da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Ethevaldo Damazio, onde os estudos, durante todo o período do encontro, vão enfocar reflexões sobre o enfrentamento dos primeiros cristãos, fazendo uma conexão com os desafios da atualidade. O EMEES abre anualmente a série de eventos promovidos pela FEEES e que conta, dentre os inscritos, jovens de outros Estados.

Retiro na Canção Nova

Começa nesta sexta-feira (21), na Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), o Acampamento “Vem Louvar”, uma opção com animada programação cristã nos dias de feriado prolongado do carnaval. A expectativa é que 11 mil peregrinos venham à Canção Nova nestes cinco dias.
No total, serão dez shows de bandas e cantores católicos em ritmos variados, como Banda São Francisco, de Pernambuco; Cosme, do Rio de Janeiro; Forronaré, formada por missionários da comunidade Canção Nova; Jake Trevisan, cantando no ritmo de axé; DJ Galvão, que toca músicas eletrônicas, além de luau com o missionário Brais Oss, nas madrugadas de domingo (23) e segunda (24). Toda a programação é gratuita e aberta e gratuita ao público.

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