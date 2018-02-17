Justino, juiz e investidor imobiliário

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A coluna hoje conta a história do doutor Justino, juiz de Direito que trabalha há anos na comarca de Vila Velha.

Como a imensa maioria dos seus colegas de magistratura, Justino recebe, mensalmente, registrado em seu contracheque, o valor referente ao auxílio-moradia. O benefício corresponde a R$ 4.377,73 por mês, limpos, líquidos e sem desconto de imposto de renda por se tratar de “verba indenizatória”. O valor foi fixado pelo ministro do STF Luiz Fux, na decisão liminar proferida por ele em setembro de 2014, a mesma que determinou que o CNJ regulamentasse o pagamento do auxílio-moradia, estendendo-o, indiscriminadamente, a todos os milhares de membros do Poder Judiciário no Brasil. Por conseguinte, a todos os membros do Ministério Público e dos tribunais de contas, cuja remuneração e direitos são equiparados aos dos magistrados pela Constituição Federal.

Doutor Justino, na verdade, possui imóvel próprio: um bom apartamento na Praia da Costa, onde mora com mulher e filhos há muitos anos. O imóvel foi adquirido algum tempo depois de seu ingresso na magistratura, a partir de suas economias, proporcionadas pelo salário-base que, já no início da carreira, era bastante respeitável, além de outras verbas especiais inerentes à categoria.

Até outubro de 2014, Justino não recebia auxílio-moradia. Não precisava dessa verba extra. Ao menos não para aquilo que ela oficialmente se propõe: ajudar juízes a cobrir despesas com moradia (aluguel, diárias de hotel) decorrentes do exercício da função. Mesmo assim, quando Fux generalizou o pagamento do benefício, nosso juiz viu-se diante do mesmo dilema com que muitos de seus colegas se defrontaram: pedir ou não pedir? Ora, concluiu, por que não pedir, se passei a ter esse direito? E assim fez Justino. Assim como a maioria dos colegas, solicitou o pagamento da “indenização”. Mês após mês, o juiz tem recebido os quase R$ 4,4 mil. Não presta contas de como esse valor é utilizado. Apenas o recebe. A decisão de Fux não impõe exigência alguma nesse sentido. O juiz não é obrigado a fazer o que a Justiça não exige.

Justino não crê estar fazendo nada de ilegal. E, realmente, não está. O problema central são as distorções provocadas por toda a situação. Começando, por exemplo, pelo fato de Justino já poder comprar agora, à vista e em seu nome, um outro imóvel bem decente, na mesma cidade em que vive e trabalha, só com o dinheiro recebido e acumulado por ele durante todo esse período a título de “indenização por gastos com moradia”.

De outubro de 2014 a janeiro de 2018, já se passaram 40 meses. Foram 40 contracheques com a inclusão do auxílio-moradia; 40 vezes R$ 4.377,73. Se Justino simplesmente tivesse deixado esse dinheiro parado, debaixo do colchão, já teria acumulado R$ 175,1 mil – o que já não seria nada mau... Mas Justino não é bobo. Como investidor precavido que é, desde outubro de 2014, tem aplicado esse dinheiro, mensalmente, em uma caderneta de poupança. Com o rendimento da poupança, mês a mês, hoje esse valor, corrigido, corresponde a R$ 198,3 mil.

Pois bem: Justino concluiu que era chegada a hora de investir esse dinheiro no mercado imobiliário. Após alguma pesquisa, encontrou o imóvel que buscava. E adquiriu-o, à vista, por R$ 200 mil. Foi o preço cobrado pelo dono de um quarto e sala de 47 metros quadrados localizado no coração de Itapoã, um dos bairros de classe média com melhor qualidade de vida em Vila Velha. O flat fica no edifício Ilhas Seychelles, a oito quadras do mar (dez minutos a pé), entregue no ano passado. Tem varanda e uma pequena cozinha. Lembra muito um apartamento funcional.

A posse do flat dá direito a uma vaga de garagem. E o melhor: além de brinquedoteca, salão de festas e área fitness, o prédio possui uma bonita área de lazer na cobertura, com piscina, churrasqueira e sauna. Justino não pensou duas vezes.

Como dissemos, Justino é um investidor conservador – por isso optou pela poupança. Fosse ele um pouquinho mais ousado, poderia ter aplicado o dinheiro do auxílio-moradia em um título público Tesouro Selic. Nesse caso, a soma já teria chegado ao montante líquido de R$ 204 mil. Ou já poderia ter se transformado em R$ 213 mil, se o juiz tivesse aplicado tudo num CDB de um banco pequeno.

Atenção: todas essas são opções conservadoras. Mas teriam permitido a Justino comprar um novo apartamento ainda melhor para uma pessoa morar, após 40 meses recebendo o auxílio-moradia.

A mulher de Justino também é juíza. Ao contrário dele, não recebe auxílio-moradia – o acúmulo do benefício, no caso de cônjuges, é uma das hipóteses vedadas pela resolução do CNJ que regulamentou a concessão do auxílio a partir da liminar de Fux. Justino soube, porém, do caso de um juiz que, mesmo sendo casado com uma colega, conseguiu obter na Justiça o direito ao acúmulo – R$ 8,7 mil por mês para o casal.

Justino não pôde deixar de imaginar: se eu e minha mulher tivéssemos conseguido o mesmo, que tipo de imóvel poderíamos comprar hoje? Com o rendimento da poupança, seriam R$ 396 mil somados. Justino fez uma pesquisa. Chegou a esse apartamento de três quartos (sendo uma suíte) e 75 metros quadrados no edifício Meliá, em Itaparica. Inaugurado no fim de 2016, o prédio fica bem às margens da Rodovia do Sol (na altura do km 9) e a um quarteirão da praia. Da varanda, abre-se a bela vista para o mar, só parcialmente encoberta. Duas vagas na garagem. Lazer com churrasqueira, piscina e salão de festas.

Caro leitor, o doutor Justino é um personagem fictício. Sua história reflete uma situação hipotética, mas perfeitamente plausível. O auxílio-moradia é real. Os imóveis citados idem. As distorções apresentadas, mais do que verdadeiras, requerem um debate urgente.