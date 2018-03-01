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  • Justiças Militares debatem julgamento da greve da PM do ES
Leonel Ximenes

Justiças Militares debatem julgamento da greve da PM do ES

Publicado em 01 de Março de 2018 às 14:51

Públicado em 

01 mar 2018 às 14:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mulheres de policiais militares quando estavam acampadas em frente ao Quartel-General da PM em Maruípe durante a greve da corporação. Crédito: Gazeta Online
A Associação das Justiças Militares Estaduais está reunida hoje em São Paulo. Um dos assuntos em pauta é o pedido de federalização do julgamento dos oficiais da Polícia Militar que fizeram greve no Espírito Santo no ano passadp.
O juiz da Vara da Auditoria Militar no ES, Getúlio Pereira Neves, participa do encontro. Ele está informando a Associação sobre o andamento do processo contra os policiais capixabas.
Rodrigo Janot, quando era procurador-geral da República, pediu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o deslocamento de competência do julgamento dos militares grevistas.
O então chefe do MP entendeu que é a Justiça Militar da União ou a Justiça Federal que devem julgar os oficiais da PM que participaram do movimento de fevereiro do ano passado. Até agora o STJ não julgou o pedido de Janot.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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