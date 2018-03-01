Justiças Militares debatem julgamento da greve da PM do ES

A Associação das Justiças Militares Estaduais está reunida hoje em São Paulo. Um dos assuntos em pauta é o pedido de federalização do julgamento dos oficiais da Polícia Militar que fizeram greve no Espírito Santo no ano passadp.
O juiz da Vara da Auditoria Militar no ES, Getúlio Pereira Neves, participa do encontro. Ele está informando a Associação sobre o andamento do processo contra os policiais capixabas.
Rodrigo Janot, quando era procurador-geral da República, pediu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o deslocamento de competência do julgamento dos militares grevistas.
O então chefe do MP entendeu que é a Justiça Militar da União ou a Justiça Federal que devem julgar os oficiais da PM que participaram do movimento de fevereiro do ano passado. Até agora o STJ não julgou o pedido de Janot.