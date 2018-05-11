Justiça prepara grande mobilização para ouvir militares grevistas

4ª Vara Criminal de Vitória, local onde serão realizadas as audiências de instrução nos processos sobre a paralisação da PMES. Crédito: TJES/Divulgação

A Justiça está mobilizando uma megaestrutura, na semana que vem, para as audiências de instrução nos processos criminais relativos à greve da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro de 2017.

Os réus

A logística, organizada e coordenada pela juíza titular da 4ª Vara Criminal de Vitória, Gisele Souza de Oliveira, vai dar suporte às audiências de 72 testemunhas e 24 réus (PMs e algumas esposas), totalizando 96 pessoas a serem ouvidas no salão do Júri do Fórum Criminal na Cidade Alta.

A estrutura

Além das testemunhas, atuarão nas audiências 19 advogados e 20 servidores do Poder Judiciário. Ao todo, serão oferecidas 89 refeições e cerca de 300 litros de água. Estima-se que cada audiência dure entre 12 e 15 horas. Serão quatro dias: segunda e terça para as mulheres e quinta e sexta para os homens.

A segurança

O Judiciário preparou também um grande esquema para a normalidade e a tranquilidade do ato processual. A segurança será feita por policiais militares posicionados em locais estratégicos no fórum. As testemunhas ficarão em local reservado, anexo ao salão do júri.





Morrendo de sede

Cachoeiro está tão carente que tem até vereador (Carlos Renato Lino, o “Ratinho”) anunciando como benfeitoria a instalação de um bebedouro em capela mortuária.

Manobra radical

A foto da pista de skate da Praça dos Namorados alagada, publicada ontem na coluna, teve consequências positivas. Ontem mesmo a Prefeitura de Vitória, além de ter limpado o local, reuniu-se com skatistas e prometeu reformar a pista.

Paz na praça

Outra boa notícia: depois que a coluna informou que cachorros estavam atacando crianças e senhoras no Parque Manolo Cabral, a PMV anuncia que vai construir no local um Pracão, espaço exclusivo para a turma que gosta de dar umas mordidas.

Indefensável

O Espírito Santo tem um defensor público para cada 24 mil habitantes. Em alguns Estados a relação é de um para 12 mil. Aliás, em 52 dos 78 municípios capixabas não há defensor.

Alô, Viana!

É bom avisar ao prefeito Gilson Daniel que o PA de Arlindo Villaschi, depois das últimas chuvas, precisa ser removido para uma UTI com urgência. Lá chove mais dentro do que fora.

Nas últimas

No último dia do prazo, quarta-feira dia 9, 11.618 pessoas procuraram os cartórios em todo o Estado para regularizar sua situação eleitoral. O último cartório encerrou o atendimento perto de meia-noite. Foi no Ibes, em Vila Velha.

Bravo!

Um sucesso a transmissão, pelo Gazeta Online, do concerto da Orquestra Sinfônica do ES na noite de quinta no Teatro da Ufes. Foram 27.668 visualizações do vídeo, 5.180 interações (reações, comentários e compartilhamentos) e 1.024 comentários. Teve gente até do México assistindo.

Menos é mais

Ontem foi feita mais uma pesagem do Desafio Perder para Ganhar, em que um grupo de idosos quer perder, juntos, uma tonelada até novembro. Eles são alunos do Programa de Orientação ao Exercício Físico da Secretaria de Saúde da Serra.





Menos é mais

Participam do desafio, que começou no dia 9 de março, 230 alunos. Na última pesagem, realizada em abril, eles já haviam eliminado 107,6 kg. A soma total da perda de peso será de 1.062 quilos. O prazo final é 16 de novembro.

Quase a metade

A duplicação entre Viana e Guarapari poderá ser vantajosa para o motorista, em muitos casos, se ele optar pela 101 em vez da Rodovia do Sol. É que na rodovia federal o pedágio custa R$ 5 contra R$ 9 na estadual. E a BR terá uma pista bem mais moderna.

Promovido

Trocam tanto a equipe que este colunista acabou se esquecendo de que Marcelo de Oliveira deixou de ser sub e passou a ser o titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano.

Reforço em Fundão

O Tribunal de Justiça diz que designou, desde ontem, outro servidor para atuar no cartório da Comarca de Fundão, que estava sem funcionário.

Tem remédio

Está chegando no município da Serra um centro de distribuição de medicamentos. A empresa é grande. Negociações na reta final.





Alô, eleitor!