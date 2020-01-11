Justiça com as próprias mãos é a derrota da humanidade

A violência subjetiva e física, o desvalor da vida humana, o individualismo exacerbado e o hedonismo parecem sintomas da sociedade brasileira atual Crédito: Pixabay

Ítalo Campos É psicanalista e poeta

Muitos analistas têm escrito sobre os novos fenômenos da atualidade. Uma sociedade líquida, que não faz laços, que não cria liga, é uma das conclusões de Bauman. Até a linguagem perde sua dimensão de “poiésis” (fazer criativo) e passa ser um maquinismo utilitário, instrumental, sem metáforas.

A derrocada da figura paterna no nível simbólico, princípio agregador da representação da lei, tem sido apontada pelos psicanalistas como causa de uma frouxidão dos laços sociais e pessoais, promovendo o predomínio de relações pessoais para uso, abuso e gozo exclusivamente próprio.

A violência subjetiva e física, o desvalor da vida humana, o individualismo exacerbado e o hedonismo parecem sintomas da sociedade brasileira atual. Em aparente contraponto, grassa um discurso reacionário e conservador propondo ações radicais e violentas para enfrentar este estado de coisas, o que, no mínimo, gera um círculo vicioso, interminável e perigoso.

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Medidas e ações imediatistas não resolvem, pois não são resultado de um processo de análise, de reflexão sobre as variáveis intervenientes, não passam pelo processo do “pensar”, “raciocinar”, antes de “agir”, “fazer”. O pensamento medíocre, fácil, rasteiro e pouco efetivo passa a predominar especialmente nos nossos organismos públicos como segurança e educação.

Filósofos, sociólogos e historiadores têm nos mostrado como os fenômenos sociais benéficos e maléficos são produzidos pelos próprios homens, dispensando qualquer contribuição celestial. Não existe separação entre a psicologia individual e a coletiva.

Freud, por volta do ano de 1915, publica “O Mal-Estar na Civilização”, esclarecendo o conflito entre o indivíduo e a sociedade, entre o indivíduo e a civilização.

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A razão desse conflito é que, para se constituir uma civilização, para fazer uma sociedade o indivíduo teve que aprisionar muitos dos seus impulsos, teve que se submeter, à força, às regras culturais, teve que abrir mão de seus desejos. Não podendo realizá-los, deposita-os no terreno das fantasias, mas eles saem de lá, de vez em quando.

Essa contenção forçada, essa “repressão”, esse recalcamento, tudo produz um forte sentimento de inadequação, um grande mal-estar em viver.

Ao mesmo tempo, para este Freud inicial, habitam em nós duas tendências naturais-culturais contrapostas, a pulsão de vida (Eros) e a pulsão de morte (Tánathos).

Sigmund Freud Crédito: Arquivo

As pulsões são diferentes dos instintos, porque estes, no ser humano, passam por uma transformação determinada pela presença do Outro: nenhum ser humano se cria sozinho, então todas as forças internas do biológico são organizadas por esse adulto que o cria - pelo representante da sociedade, portanto.

Já a “dosificação” das pulsões e a sua expressão por cada indivíduo dependem de uma equação entre o momento cultural/civilizatório e os avatares da sua história pessoal.

A pulsão de morte é aquela força tendente a repelir violentamente tudo o que é novo ou apenas diferente, conduzindo à agressão, à destruição, inclusive do meio ambiente e de si próprio, à negatividade e ao excesso; exatamente o oposto da pulsão de vida, que é a força de ligação, de preservação.

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Judeus, muçulmanos e cristãos, ciganos, homossexuais, artistas ou intelectuais, em épocas e lugares distintos, foram alvo desse impulso de aniquilar o dessemelhante. Nos últimos tempos, em Vitória, parecem estar sendo os moradores de rua, envolvidos ou não em algum furto, por exemplo.