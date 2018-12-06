Judiciário passa recado atravessado aos brasileiros

Em um momento em que tanto se discute a explosão dos gastos com pessoal e os benefícios a servidores em órgãos públicos, o Judiciário brasileiro passa dois recados muito atravessados à população. O primeiro é que o Poder quadruplicou as despesas com a folha de pagamento em duas décadas – crescimento que não foi acompanhado pelo aumento de funcionários. Nesses anos todos, esse gasto adicional também não se refletiu na qualidade da chamada prestação jurisdicional. O segundo é que, revogado o famigerado auxílio-moradia, categorias ligadas ao Judiciário agora pedem a criação de um outro benefício, para compensar a redução nos vencimentos.

foi sancionado sob a condição de extinção do auxílio-moradia. Mas o trato, ao invés de pacificar os ânimos, abriu novas celeumas. Como o auxílio-moradia entra no contracheque como verba indenizatória, não havia incidência de Imposto de Renda. Aí é que surge o pedido de um novo benefício, a ser pago como “regra de transição” que “complementasse as despesas”, como defendeu o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes. Na troca de favores entre o presidente Michel Temer e o presidente do STF, Dias Toffoli, o reajuste de 16% para os ministros do Supremo – que serve de teto constitucional para diversas categorias –. Mas o trato, ao invés de pacificar os ânimos, abriu novas celeumas. Como o auxílio-moradia entra no contracheque como verba indenizatória, não havia incidência de Imposto de Renda. Aí é que surge o pedido de um novo benefício, a ser pago como “regra de transição” que “complementasse as despesas”, como defendeu o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes.

Sob a alegação de que são vítimas de tratamento desigual pela opinião pública, categorias do Judiciário vão além, defendem a volta do auxílio-moradia, mesmo que em valores menores, como pagos a outros funcionários públicos. “Já que a questão é impacto econômico, se for uma discussão de colocar um valor mais baixo, a gente pode fazer”, disse o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcanti. “Não faz sentido também que o servidor da Justiça tenha direito maior que o próprio juiz”, afirmou Mendes.

Sem entrar no mérito da afirmação, se faz sentido ou não, o que deve ser o foco da discussão aqui é a concessão de auxílios ao funcionalismo como um todo, não importando de qual categoria. Não se trata de extinguir todo e qualquer direito em nome do corte de gastos, mas advogar a revisão dos benefícios. E essa faxina tem que começar por algum lugar. Há benefícios, pagos de forma indiscriminada, que são incompatíveis com a realidade brasileira, de 13 milhões de desempregados e déficit público para 2019 estimado em mais de R$ 130 bilhões.