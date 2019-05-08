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Jornalismo

Jornalistas da 'Reuters' são soltos após anistia

Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram condenados a 7 anos de prisão após serem declarados culpados de violar a Lei de Segredos Oficiais

Publicado em 

08 mai 2019 às 07:01

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 07:01

Dois jornalistas birmaneses da agência Reuters foram libertados ontem ao receberem um perdão presidencial, depois de passarem ano e meio na prisão por revelarem um massacre do Exército durante sua campanha contra a minoria muçulmana rohingya.
Em setembro, Wa Lone e Kyaw Soe Oo foram condenados a 7 anos de prisão após serem declarados culpados de violar a Lei de Segredos Oficiais, enquanto faziam a investigação para a reportagem pela qual receberam o Prêmio Pulitzer este mês.
O massacre que eles investigaram ocorreu durante uma campanha do Exército do país no norte de Rakhine que culminou com a fuga de mais de 700 mil rohingyas para Bangladesh.

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