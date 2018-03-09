Jorge Carreta quer ser prefeito de Vila Velha

Praça oito Crédito: Amarildo

“Quero ser prefeito de Vila Velha”, garante o vice-prefeito do município, Jorge Carreta (PSDB), falando com exclusividade à coluna. Mais do que o “querer” de Carreta, a substituição do prefeito Max Filho (PSDB) pelo seu vice parece apenas uma questão de tempo. E passa por outro “querer”, igualmente confirmado por Carreta: “O Max realmente quer ser candidato ao governo do Estado. E eu, como vice-prefeito, torço por isso.”

Os sinais estão todos postos. As palavras de Carreta praticamente dissipam qualquer dúvida quanto à determinação de Max em ser candidato a governador. Para isso, conforme exige a legislação eleitoral, o prefeito precisa renunciar ao mandato até o próximo dia 7 de abril.

Na sede da prefeitura, inclusive no gabinete de Max (onde Carreta atendeu a coluna), o clima já é de transição. E as palavras do vice-prefeito o confirmam: “Me sinto totalmente preparado para assumir a prefeitura. Acompanho Max já há mais de vinte anos. Ele foi um excelente professor. E eu fui um bom aluno”.

Carreta confirma, inclusive, que o seu “chefe” já o preveniu: “Sim, Max já conversou isso comigo. Me disse: ‘Carreta, se prepara porque você pode assumir a Prefeitura de Vila Velha’”.

E ele já está mesmo se preparando. Até mais do que as palavras, a agenda não deixa dúvida. Ontem, por exemplo, Max foi a Brasília para conversar com o senador Alvaro Dias, líder nacional do Podemos. Ao lado do pai, Max Mauro, o prefeito (de saída do PSDB) foi em busca de abrigo em nova legenda, primeiro e imprescindível passo para ele conseguir viabilizar candidatura ao governo.

Na mesma hora, vejam só, Carreta foi quem conduziu, no auditório da prefeitura, a apresentação para a imprensa de um projeto importantíssimo para a atual gestão e para a população de Vila Velha: o “Bike VV”, sistema de postos de bicicletas de uso compartilhado.

Dizendo-se pronto para assumir a prefeitura e para também mudar de partido (“Vou aonde Max for”), Carreta não se sentou na cadeira de Max para falar com a coluna (preferiu o sofá, a cinco metros de distância), mas, em muitos pontos da conversa, já falou praticamente como prefeito de fato.

Para assumir e vencer as resistências que a troca deve gerar, ele aposta, em primeiro lugar, na parceria histórica com Max, a quem quer manter bem próximo, como principal conselheiro. “Quero compartilhar isso com Max. Não vou querer ser prefeito de Vila Velha sem ouvi-lo não. Sou sincero em te dizer isso. Eu não falo isso por desconhecimento. Mas o quero como meu conselheiro. (...) Ainda mais se ele for governador do Espírito Santo eleito! Você imagina: Max governador e eu prefeito de Vila Velha. Acho que quem vai ganhar é o povo de Vila Velha.”

Carreta também aposta na proximidade pessoal com Max. “Convivo mais com o Max Filho do que a esposa dele. Ela está com ele no horário em que ele está dormindo. Eu estou com ele quando ele está acordado! (risos)”

Por falar em sono, o vice enfatiza que dará continuidade aos projetos de Max, mas confidencia que sonha em fazer mais como prefeito. “Rapaz, eu quero ser prefeito da cidade, com certeza absoluta. Quando chego em casa e boto a cabeça no travesseiro, fico pensando o que eu posso fazer pela minha cidade. (...) E quero dar continuidade ao trabalho de Max Filho. Tenho certeza de que ele vai estar ao meu lado, me ajudando também, como eu estou ao lado dele como vice.”

Com essa o eleitor de Vila Velha certamente não sonhava, sobretudo o que deu novo voto a Max em 2016 para que ele voltasse à administração municipal. Veremos, nos próximos dias, como o povo canela-verde vai reagir a uma mudança que, ao que tudo indica, só depende de algumas pedaladas. Está, digamos assim, à distância entre dois postos do Bike VV.

Fora do script

Extremamente religioso, Jorge Carreta jura de pés juntos que essa iminente substituição do titular pelo vice com só um terço de mandato cumprido não estava nos planos de Max Filho desde o início, nem na eleição municipal de 2016, quando Max o escolheu a dedo, estrategicamente, para o posto de vice na chapa.

“Ajuda muito”

Carreta admite, contudo, que o fato de ele estar ali facilita, e muito, a vida de Max agora. “O meu nome hoje ajuda muito a formação na cabeça dele de vir a ser candidato a governador. Não sei se ele sairia se talvez fosse outro vice.”

Convencimento

Agora só falta combinar com a população. Segundo o (ainda) vice-prefeito, ele e Max passarão, já nos próximos dias, a realizar dezenas de reuniões com os representantes das comunidades, a fim de ouvir e explicar esse muito provável movimento. Mas será que o eleitor canela-verde vai mesmo aceitar bem esse pacote “votou em Max, levou Carreta”? Ou tem motivo para se sentir enganado?

O vice responde

“Acho que não vai se sentir enganado, porque o eleitor de Max é o eleitor que acompanha a trajetória política dele. Max não era candidato a prefeito em 2016. E foi, pelo chamamento da população de Vila Velha. Tenho certeza que Vila Velha fará esse chamamento novamente para que ele assuma o governo do Estado.”

Carreta de bike

Marcado pelo corpanzil e pelo bigodinho do Wally de “O Gordo e o Magro”, Carreta exibiu seu bom humor ontem, na apresentação do Bike VV. Prometeu cortesia à imprensa para testes e chegou a erguer uma bicicleta para fotos.

E aí, eleitor de VV?