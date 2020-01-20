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Renata Rasseli

Jônice Tristão vai comemorar 90 anos com festa na Aldeia

Ilza Tristão e os filhos Ronaldo, Sérgio, Ricardo (in memorian) e Patrícia receberão amigos e parentes na casa de praia da família

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:01

Públicado em 

20 jan 2020 às 14:01
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Empresário Jônice Tristão Crédito: Marcelo Prest/ arquivo AG/  08/04/2015
Um dos maiores empresários do Estado, Jônice Siqueira Tristão (nascido em Mutum em 1º de fevereiro de 1930) vai celebrar seus 90 anos com festa na Aldeia da Praia, no próximo dia 1º de fevereiro.  Presidente do conselho consultivo do Grupo Tristão, o empresário fez da Tristão Cia de Comércio Exterior o maior exportador brasileiro de café durante dez anos consecutivos.
Quem convida para a festa é a esposa Ilza Tristão e os filhos Ronaldo, Sérgio, Ricardo (in memorian) e Patrícia Tristão. O convite, uma criação da artista Ana Paula Castro, traz a seguinte mensagem: "A vida já nos foi muito generosa. Compartilhe meu presente com quem necessita, a Obra Social Gabriel Delane". 
A decoração da festa será assinada pelo famoso José Antonio de Castro Bernardes e pelo florista André Pedrotti. A chef Claudia Moulin assina o bufê da festa, que terá apresentação de uma orquestra, que virá de São Paulo. O cerimonial será assinado por Stella Miranda. 
Jônice Tristão, Ilza Tristão e os filhos Sérgio, Patrícia Ricardo (In memorian) e Ronaldo Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

CELEBRAÇÃO

A festa começará com uma celebração em Ação de Graças, às 19h, na capela da família, que fica no jardim da casa, na Aldeia. RR já confirmou presença.
Bodas de diamante de Jônice Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli
Ilza e Jônice Tristão: no encontro de Lideranças da Rede Gazeta, em outubro de 2019 Crédito: Cacá Lima

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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