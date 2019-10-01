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Defesa

Janot contrata crítica da Lava Jato para defesa sobre plano de matar Gilmar

Janot havia dito ao Estado que, em 2017, planejou assassinar Gilmar dentro do STF e depois cometer suicídio

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 08:39

Publicado em 

01 out 2019 às 08:39
O Procurador Geral da República, Rodrigo Janot  Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot contratou os advogados Bruno Salles, Paula Sion e Dora Cavalcanti para sua defesa no caso em que é investigado por ter planejado matar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.
Dora foi uma das mais duras críticas da Lava Jato no início da operação, quando a força-tarefa era subordinada a Janot. Enquanto comandou a defesa da cúpula da empreiteira Odebrecht, até 2015, a advogada criticou duramente a forma como a Lava Jato usava ferramentas como as da delação premiada, colaboração internacional e condução coercitiva.
Por telefone, ela confirmou que seu escritório assumiu a causa de Janot por iniciativa do próprio ex-PGR e tentou afastar o caso de suas críticas à Lava Jato. "Não tem nenhum motivo para aproximarem uma coisa da outra. Todo mundo tem direito à ampla defesa e quem foi procurado foi meu sócio Bruno Salles", disse ela.
Dora não quer, por enquanto, comentar os próximos passos da defesa. Segundo Salles, a primeira medida será pedir informações ao STF para entender quais são as acusações contra Janot. "Se for só pelas declarações que ele deu à imprensa não existe crime", disse Salles.
Segundo o advogado, seu escritório foi indicado a Janot por um cliente. "Conversamos bastante no sábado e estabelecemos uma relação de confiança", afirmou o advogado.
Janot foi alvo de uma busca e apreensão da Polícia Federal na última sexta-feira, (27), por ordem do ministro do STF Alexandre Moraes no âmbito do "superinquérito" aberto pelo Supremo para investigar a difusão de notícias falsas contra os integrantes da corte. Os policiais apreenderam uma pistola e o ex-PGR foi proibido de entrar no STF.
Na véspera, Janot havia dito ao Estado que, em 2017, planejou assassinar Gilmar dentro do STF e depois cometer suicídio. "Não ia ser ameaça, não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele e depois me suicidar", afirmou o ex-procurador ao Estado.

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