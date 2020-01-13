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Mobilidade

"Já virou lenda", diz leitor sobre promessa de aquaviário em 2021

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande garantiu o funcionamento do sistema de transporte entre Vitória e Vila Velha no próximo ano

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:03

Públicado em 

13 jan 2020 às 13:03

Colunista

Baía de Vitória: em outubro passado, governo anunciou contratação de empresa que fará projeto de construção de quatro pontos de embarque do sistema aquaviário Crédito: Felipe Mota/Fly Now
O sistema aquaviário na Baía de Vitória, desativado desde 2000, é um dos assuntos que mais mexem com a opinião pública local. E a cada nova menção a sua reativação, os leitores de A Gazeta se manifestam num misto de esperança e descrédito, sempre com  bom humor. Nesta manhã de segunda-feira não foi diferente, com o anúncio feito pelo governador Renato Casagrande de que as embarcações voltarão a fazer a travessia entre Vitória e Vila Velha em 2021, em entrevista ao Bom Dia ES, na TV Gazeta.

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No perfil do jornal no Facebook, os comentários faziam referência a outras obras ou melhorias que nos últimos 30 anos ficaram no papel. Teve leitor que se lembrou até do projeto do teleférico que ligaria o Convento da Penha ao Morro do Moreno, em Vila Velha, que movimentou o debate público nos anos 90, mas nunca viu a luz do sol. Veja abaixo como os internautas reagiram à fala do governador
Antes ou depois da conclusão do Terminal de Itaparica, do fim dos alagamentos em Vila Velha, do metrô de superfície, da Quarta Ponte, do túnel da Serafim Derenze, do teleférico do Convento da Penha ao Morro do Moreno ou do foguete pra Lua. A lista de promessas já está grande, meu caro Casagrande. (Maykon Albani Nascimento)
Já virou lenda... Assim como aquela proposta do metrô de superfície, apesar de o Aquaviário ser uma ótima alternativa para fugir do trânsito da Terceira Ponte. (Maykon Campanharo)
Era uma vez... um aquaviário... que virou lenda!! Promessas que até outubro... até o verão... até maio... apresentaram as balsas...e ..e...e nada! Mais fácil fazer assim, não prometam mais. Quando forem inaugurar, avisem!! (Vítor Rodrigues A. Júnior)

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Resumindo: vai empurrar com a barriga. Todo ano, todo governador promete e não faz, essa história é antiga... (Sidgley Alves)
Promessas, promessas, promessas... tal qual a Quarta Ponte, só fica no papel! (Luiz Carlos Nascimento)
Show! Está passando da hora de mais uma alternativa de transporte. (Adriano Sante Nascimento)
Todo dia tem uma data nova! (Dayana Martins Montarroyos)
E o Cais das Artes, na Praça do Papa, já inaugurou? (Alair Braga Alves)
De novo essa ladainha! (Izacrauss Izacrauss)
Já em tempo!! Potencial aquaviário maravilhoso!! É um absurdo isso não ser explorado pra desafoga o trânsito da ponte!! (Juju Luppe)
Traduzindo... vai haver imprevisto e faltar verbas para concluir a obra. (Rogério Martins)
Bom demais, o prefeito e o governador estão de parabéns. (Ivana Guerra Ferrari)

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