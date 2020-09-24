Já é o momento? Saiba como avaliar os riscos de viajar na pandemia

Chegamos a marca de sete meses de pandemia do novo coronavírus, e durante esse tempo, muitos brasileiros cancelaram ou adiaram viagens. Mas a melhora de alguns indicadores, tanto nacionais quanto internacionais, já impulsionam a retomada do turismo doméstico e internacional, porém, uma dúvida permanece: já é o momento de viajar? Nesta edição do Viaje na CBN, vamos explicar como estão os protocolos turísticos para prevenir a contaminação pelo Sars-Cov-2 e ponderar como avaliar os riscos de viajar. Lembrando que são 44 os países abertos para turistas brasileiros - em sua maioria, na região caribenha. É hora de aguardar? De viajar mas se resguardar? Quem responde é Edson Ruy! Acompanhe!
Viajem na CBN - 24-09-20
PONTOS IMPORTANTES PARA SEREM AVALIADOS ANTES DE VIAJAR:
- Você se colocaria em risco, ou colocaria outras pessoas em risco?
- Para onde você vai?
- Quais restrições de viagem estão em vigor no seu país e no local de destino?
- O que estou autorizado a fazer ao chegar ao local de destino?
- Onde você vai se hospedar?
- Você terá muito contato com pessoas em seu local de destino?
- E quanto ao sistema de saúde?
- Você planeja viajar de avião?
- Quais são as regras das companhias de aviação quanto a passagens?
- O que mais preciso saber antes de embarcar em um avião?
- E quanto ao aeroporto?
- E sobre viajar de ônibus?
- E quanto a viajar de carro?
- Seria melhor evitar viagens?
[Com informações do The New York Times]