Ivan Carlini quer ser prefeito de Vila Velha em 2020

Ivan Carlini está no 26º ano de mandato como vereador. Crédito: Câmara de Vila Velha

Parece que o presidente da Câmara de Vila Velha desistiu de desistir. Ivan Carlini (DEM), 26 anos de mandato, quer ser candidato a prefeito em 2020. “Sou da Grande Cobilândia, que tem 35 mil eleitores, sou honesto e reconhecido. Tenho condições de disputar a prefeitura”..

A promessa

Carlini, que está na presidência da Casa pela sexta vez seguida, havia prometido se retirar da vida pública no final deste mandato. Alegou que já havia dado sua contribuição e que iria gozar a aposentadoria de servidor federal. Mas, pelo jeito, o pijama continuará guardado.

Em dezembro

O tradicional CD com os sambas-enredo do carnaval capixaba de 2019 ainda não foi gravado, mas o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, promete que o disco vai sair, em dezembro.

CD completo

Teixeira está tão otimista que chega a divulgar uma novidade: o CD deste ano terá a gravação do samba de 15 escolas: as do Grupo Especial e as do Grupo de Acesso.

A ONU na cozinha

O chef do restaurante do empresário Marcelo Netto, na Praia do Canto, é a globalização em pessoa. Haram Katharian, o nome da fera, é filho de mãe japonesa e de pai negro brasileiro, nasceu no bairro italiano da Mooca (SP), tem nome árabe e armênio e é especialista em cozinha francesa.

Tarefa para Rose

Com quatro anos de mandato a cumprir, a senadora Rose de Freitas (Podemos) pode se aproximar de Bolsonaro e ser a interlocutora privilegiada do Estado junto ao novo governo.

Sem perder tempo

Após o governo do Estado anunciar que estuda dar abono salarial de final de ano para os mais de 90 mil servidores, financeiras já estão panfletando em frente a órgãos públicos estaduais oferecendo empréstimos: “Receba dinheiro na conta hoje e pague com seu abono”, apelam.

Alô, Guerino!

O prefeito Guerino Zanon (MDB) divulgou um número para quem deseja receber, pelo WhatsApp, notícias sobre ações e projetos da Prefeitura de Linhares. Pode ligar que ele atende também: (27) 99500.8007.

Castigo?

Serra e Cariacica não vão ter iluminação de Natal. Será que depois das brigas com a tia do Zap, o Papai Noel vem mesmo neste ano?

Eficiência

Em um mês, a agência do Sicoob de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá, praticamente destruída por assaltantes de caixa eletrônico, já foi reconstruída e voltou a funcionar.

Alegre fica menor

O governo do Estado enviou à Assembleia projeto de lei que faz adequações nas divisas dos municípios de Alegre e Jerônimo Monteiro. A mudança, de acordo com a justificativa, é uma reivindicação antiga da comunidade local. Alegre vai perder espaço.

Educação pela violência

Dia desses um policial civil foi admoestar uma mãe que levou seu filho para presenciar o corpo de um homem assassinado na rua e se surpreendeu com a reação dela. “Meu filho tem que conhecer a realidade desde cedo”.

Viajou, secou

Octaciano Neto, chefe de gabinete do governador, está no Texas, EUA, para uma visita particular de 14 dias. Ele pediu ao governo do Estado para não receber salários durante o período da sua viagem.

Entrosamento

A Comissão Externa de Fiscalização da Duplicação da BR 101 vai se reunir com a atual e a futura bancada federal capixaba no dia 26, na Findes. Os deputados que estão deixando o mandato vão passar para os que vão assumir a partir de 1º de fevereiro o histórico da obra e os (muitos) desafios.

Quem participa

Do encontro também participarão representantes da concessionária Eco101, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Alô, Casagrande!