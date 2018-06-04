Ivan Carlini: democracia ou império?

Ivan Carlini é eleito para presidir a Câmara de Vila Velha Crédito: Natalia Devens

Está no dicionário:

. evanescente (adj.): 1. Que dura pouco. 2. Efêmero.

Deveria estar também o seu antônimo:

. Ivanescente (adj.): 1. Que dura muito. 2. Interminável.

O neologismo cunhado pela coluna deriva de um nome próprio: o do vereador Ivan Carlini (DEM), presidente perpétuo da Câmara Municipal de Vila Velha. Vereador desde 1993, Ivan chegou ao comando do Legislativo canela-verde no dia 1º de janeiro de 2009. Desde então, nunca mais deixou o cargo. E não o deixará tão cedo.

Ivan já acumulava cinco biênios seguidos na presidência da Casa. Como se fosse pouco, acaba de ser reeleito, nesta segunda-feira (04), para mais um biênio no cargo, em 2019-2020. Antecipadamente, já sabemos que a ordem na Câmara de Vila Velha continuará inalterada pelo menos até o fim deste mandato. Só em 2021 e olhe lá... Renovação política ali mandou lembranças.

É tempo demais para um homem só permanecer no mesmo cargo.

Poderíamos ficar aqui por 12 anos discutindo se Ivan é ou não é um bom presidente. Em 2011, veio à tona resultado de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCES), que detectou indícios de irregularidades graves no gasto do dinheiro público por ali no exercício de 2009, o primeiro do reinado de Ivan: uma farra de desperdício de verba de gabinete, então paga a cada vereador no valor de até R$ 7,4 mil por mês. Mais de R$ 1 milhão gasto irregularmente com moqueca, casquinha de siri, choperia, churrascaria, salgadinhos, abastecimento do tanque de carros particulares. E nada de prestação de contas...

De lá para cá, Ivan tomou "medidas moralizadoras". Cortou regalias. A verba de gabinete foi extinta em 2011. Hoje, até o prefeito Max Filho (PSDB) destaca que Ivan tem feito uma gestão austera. E a Câmara de Vila Velha, antes sinônimo de falta de transparência, evoluiu bastante nessa área.

Acontece que já passamos dessa fase lá na segunda reeleição do presidente. Não se trata mais de discutir se Dom Ivan tem feito ou não uma gestão correta. Trata-se de reafirmar um conceito que deveria imperar acima de todos os pseudo-imperadores: o da alternância no poder, vital para assegurar a saúde e o vigor da democracia, em qualquer instância administrativa.

Como a história política do Brasil está farta de exemplos para provar, a perpetuação do mesmo indivíduo em uma mesma posição de poder não é salutar para a vida democrática. Criam-se vícios, gera-se acomodação. Isso além do risco de exacerbação do fisiologismo, do loteamento de espaços na Câmara. Cargos de livre nomeação política, ligados à Mesa Diretora, acabam por se tornar empregos vitalícios. Essa é a tendência.

Até quando?

A única dúvida que persiste é até quando vai durar esse reinado de Ivan Carlini. Com seu jeitão extremamente singular – oscilando entre meio bronco, meio sonso –, Ivan sempre segue um padrão: conforme a eleição da Mesa se aproxima, ele nega, nega, nega, jura pela mãe, pelo pai e pelos moradores de Cobilândia que não é candidato à reeleição. Aí, na hora H (a da formação oficial da chapa), vem a público dizer que "teve que continuar", atendendo a um apelo dos próprios colegas.

Estamos, portanto, diante de um homem abnegado, que aceita ir para o sacrifício pensando no bem de todos e no que é melhor para a Câmara...

Agora, nem bem se reelegeu, Ivan já ensaia a repetição do truque: declara, sempre que indagado, que o próximo biênio será seu último na presidência, mesmo porque, alega, depois de 2020 ele vai se aposentar da política. Acredite nisso quem quiser, mas nossa aposta é que, na eleição municipal de 2020, lá estará o nome de Ivan na urna, buscando um novo mandato legislativo (o oitavo seguido).