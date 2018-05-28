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Vitor Vogas

Ivan Carlini confirma: "Sou candidato à reeleição"

Na próxima segunda-feira (4), presidente da Câmara de Vila Velha será eleito para 6º biênio seguido na presidência da Câmara Municipal

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 17:45

Públicado em 

28 mai 2018 às 17:45
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Ivan Carlini, presidente da Câmara, partirá para 12 anos no cargo Crédito: Edson Chagas
Parem as máquinas! Reviravolta na eleição da Mesa Diretora de Vila Velha!
É brincadeira, não tem surpresa nem reviravolta alguma, muito pelo contrário: conforme estamos garantindo aqui desde o início deste ano, o atual (e eterno) presidente da Câmara, vereador Ivan Carlini (DEM), será mesmo candidato à reeleição para comandar a Casa por mais dois anos, de 2019 a 2020. 
A informação foi confirmada pelo próprio Ivan Carlini, em primeira mão, para a coluna.
Ivan vai encabeçar a única chapa inscrita na eleição da Mesa Diretora, marcada para o próximo dia 4. Assim, está virtualmente reeleito. 
Com reduto eleitoral na Grande Cobilândia, ele é vereador desde 1993, totalizando, com este, sete mandatos consecutivos. Na presidência da Casa, chegou no dia 1º de janeiro de 2009. E de lá nunca mais saiu. Com a próxima reeleição, totalizará 12 anos no comando do Legislativo de Vila Velha (seis biênios seguidos, entre 2009 e 2020). 
O presidente confirmou, ainda, a formação completa da chapa: 
. Presidente: Ivan Carlini (DEM);
. Primeira secretária: Patricia Crizanto (PMB);
. Segundo secretário: Mirim Montebeller (Podemos);
. Primeiro vice-presidente: Valdir do Restaurante (Avante); 
. Segundo vice-presidente: Adeilson Horti Super (PSD);
. Terceiro secretário: Chico PM (PHS)

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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