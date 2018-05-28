Ivan Carlini confirma: "Sou candidato à reeleição"

Ivan Carlini, presidente da Câmara, partirá para 12 anos no cargo Crédito: Edson Chagas

Parem as máquinas! Reviravolta na eleição da Mesa Diretora de Vila Velha!

É brincadeira, não tem surpresa nem reviravolta alguma, muito pelo contrário: conforme estamos garantindo aqui desde o início deste ano, o atual (e eterno) presidente da Câmara, vereador Ivan Carlini (DEM), será mesmo candidato à reeleição para comandar a Casa por mais dois anos, de 2019 a 2020.

A informação foi confirmada pelo próprio Ivan Carlini, em primeira mão, para a coluna.

Ivan vai encabeçar a única chapa inscrita na eleição da Mesa Diretora, marcada para o próximo dia 4. Assim, está virtualmente reeleito.

Com reduto eleitoral na Grande Cobilândia, ele é vereador desde 1993, totalizando, com este, sete mandatos consecutivos. Na presidência da Casa, chegou no dia 1º de janeiro de 2009. E de lá nunca mais saiu. Com a próxima reeleição, totalizará 12 anos no comando do Legislativo de Vila Velha (seis biênios seguidos, entre 2009 e 2020).

O presidente confirmou, ainda, a formação completa da chapa:

. Presidente: Ivan Carlini (DEM);

. Primeira secretária: Patricia Crizanto (PMB);

. Segundo secretário: Mirim Montebeller (Podemos);

. Primeiro vice-presidente: Valdir do Restaurante (Avante);

. Segundo vice-presidente: Adeilson Horti Super (PSD);