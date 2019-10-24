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Mercado de trabalho

Invista nas soft skills

Colaboração, empatia, comunicação, liderança, inteligência emocional, flexibilidade, entre outras... São competências extremamente importantes e, principalmente, em falta no mercado

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 12:58

Públicado em 

24 out 2019 às 12:58

Colunista

Invista nas soft skills Crédito: Unsplash
Já falamos - e falaremos muito por aqui - sobre o novo mundo de trabalho. Um mundo cheio de inovações, tecnologia e comportamentos, onde a adequação será sempre necessária. Nesse novo ambiente, surgiu também um novo conceito, as “soft skills”, habilidades positivas para um profissional interagir com o mundo ao seu redor. Colaboração, empatia, comunicação, liderança, inteligência emocional, flexibilidade, entre outras... São competências extremamente importantes e, principalmente, em falta no mercado.
Já abordamos o tema resiliência e gentileza por aqui, e o quanto de valor existe nessas atitudes. A importância dessas habilidades é aquela que diz que as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. É como se os funcionários fossem contratados graças às “hard skills” (habilidades técnicas) e demitidos em função da deficiência em “soft skills”.
Em minha opinião, o profissional que investe em seu desenvolvimento pessoal se destaca na multidão e inspira as pessoas ao seu redor a irem além e fazerem a diferença.
Através do autoconhecimento, você saberá controlar, administrar suas emoções e lidar com o estresse. Caso aconteça algum imprevisto, saberá como reagir e, provavelmente, oferecer soluções apropriadas.
Até a próxima!

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