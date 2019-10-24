Invista nas soft skills Crédito: Unsplash

Já falamos - e falaremos muito por aqui - sobre o novo mundo de trabalho. Um mundo cheio de inovações, tecnologia e comportamentos, onde a adequação será sempre necessária. Nesse novo ambiente, surgiu também um novo conceito, as “soft skills”, habilidades positivas para um profissional interagir com o mundo ao seu redor. Colaboração, empatia, comunicação, liderança, inteligência emocional, flexibilidade, entre outras... São competências extremamente importantes e, principalmente, em falta no mercado.

Já abordamos o tema resiliência e gentileza por aqui, e o quanto de valor existe nessas atitudes. A importância dessas habilidades é aquela que diz que as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. É como se os funcionários fossem contratados graças às “hard skills” (habilidades técnicas) e demitidos em função da deficiência em “soft skills”.

Em minha opinião, o profissional que investe em seu desenvolvimento pessoal se destaca na multidão e inspira as pessoas ao seu redor a irem além e fazerem a diferença.

Através do autoconhecimento, você saberá controlar, administrar suas emoções e lidar com o estresse. Caso aconteça algum imprevisto, saberá como reagir e, provavelmente, oferecer soluções apropriadas.