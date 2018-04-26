Investimentos não podem se sujeitar a conveniências políticas

Há algo muito errado quando os dados apontam que. É um número assombroso. Mas o pior é que as notícias ruins não param por aí. Os mais jovens também passam por sérias dificuldades na educação: o Estado encabeça o ranking do Sudeste de alunos entre 15 e 17 anos fora da escola, em números proporcionais. São quase 30 mil nessa situação.

Só há o que lamentar. As duas informações foram divulgadas pela Fundação Abrinq, com base em dados de 2015. As notícias dividiram a edição da quarta-feira do jornalcom outra também muito ruim. O relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado mostrou que o

Investimentos garantem retorno em desenvolvimento social e econômico. Sabe-se que o país atravessou sua pior recessão nesse período, e municípios, Estados e União cortaram na carne. A má qualidade desse corte pode ser problemática. Enquanto a arrecadação se esvai, despesas com salários e custeio mantêm o mesmo nível, quando não crescem. Sem margem de manobra, recursos destinados a obras e projetos de infraestrutura acabam castigados. Mas, ao mesmo tempo, os dados desde 2010 mostram que os investimentos costumam crescer em anos eleitorais.