Investimentos não podem se sujeitar a conveniências políticas

Há algo muito errado quando os dados apontam que mais de 420 mil crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza no Espírito Santo. É um número assombroso. Mas o pior é que as notícias ruins não param por aí. Os mais jovens também passam por sérias dificuldades na educação: o Estado encabeça o ranking do Sudeste de alunos entre 15 e 17 anos fora da escola, em números proporcionais. São quase 30 mil nessa situação.
Só há o que lamentar. As duas informações foram divulgadas pela Fundação Abrinq, com base em dados de 2015. As notícias dividiram a edição da quarta-feira do jornal A Gazeta com outra também muito ruim. O relatório da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado mostrou que o Estado foi o terceiro no país com mais cortes nos investimentos públicos nos últimos quatro anos.
Investimentos garantem retorno em desenvolvimento social e econômico. Sabe-se que o país atravessou sua pior recessão nesse período, e municípios, Estados e União cortaram na carne. A má qualidade desse corte pode ser problemática. Enquanto a arrecadação se esvai, despesas com salários e custeio mantêm o mesmo nível, quando não crescem. Sem margem de manobra, recursos destinados a obras e projetos de infraestrutura acabam castigados. Mas, ao mesmo tempo, os dados desde 2010 mostram que os investimentos costumam crescer em anos eleitorais.
As notícias ruins sobre nossas demandas sociais gritam que algo deve ser feito. Esse passivo é responsabilidade de quem administra os recursos, o governo. Nem sempre haverá condições para grandes investimentos, mas eles tampouco podem ser moedas eleitorais, crescendo somente em anos de pleito. Governos têm um compromisso perene com a sociedade que não pode estar atrelado a conveniências políticas.